Tradiții de Crăciun: de ce se ține în casă o crenguță de vâsc

TRADIȚII DE CRĂCIUN. Legenda vascului vine, de fapt, de la zeita Frigga, zeita dragoste si mama lui Balder, zeul soarelui. Se spune ca Balder a avut un vis care prevestea moartea lui. Zeita a fost foarte speriata de acest vis. Daca fiul ei ar fi murit, toata viata de pe Pamant s-ar fi sfarsit.

Zeul raului, Loki, era cel care voia sa-l omoare pe Balder, dar stiind ca nimic nu-l putea omori pe fiul zeitei Frigga, acesta a gasit o planta magica care nu crestea pe pamant si avea puteri miraculoase - vascul. Se spunea ca vascul vine din ceruri si ca este o forta divina.

Zeul raului a confectionat o sulita din vasc si i-a dat-o zeului iernii pe nume Holder, care era orb. Zeul iernii il loveste cu vascul pe Blader, iar acesta moare. Timp de trei zile, toata lumea a incercat sa-l readuca la viata, dar nimeni nu a reusit. In cele din urma, mama sa a reusit sa-l invie. Se spune ca lacrimile ce le-a varsat pentru el s-au transformat in bobitele albe ale vascului. In ziua in care zeul pamantului a inviat, Frigga i-a sarutat si imbratisat pe toti cei care treceau pe sub vasc. De aici vine si traditia ca cei care trec pe sub vasc trebuie sa se sarute.

TRADIȚII DE CRĂCIUN. In ajunul sarbatorilor de iarna, oamenii isi impodobesc casele cu vasc ca simbol al bucuriei si pentru pacea sufleteasca.

Vâscul, simbol al dragostei şi protector al familiei

Pe lângă bradul împodobit de sărbătoare, vâscul e prezent în orice casă în perioada Crăciunului şi a Anului Nou.

TRADIȚII DE CRĂCIUN. În mitologiile europene, vâscul are un loc cu totul aparte, fiind considerat o plantă magică, simbol al curăţeniei spirituale, al libertăţii şi armoniei, semn de bun augur al dragostei, apărător şi protector al casei şi al familiei.