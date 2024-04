Conform celei mai recente statistici, publicată de Visual Capitalist, care analizează primele 40 de bugete militare cele mai mari din lume, SUA a cheltuit cel mai mult în anul 2022 pe înarmare. Țara noastră este menționată printre țările cu cele mai mici cheltuilei militare alocate din bugetul de stat.

Cele mai mari bugete militare în 2022

Statele Unite este prezentă cu aproape 40% din cheltuielile militare globale, cheltuielile pentru 2022 ajungând la 877 de miliarde de dolari.

1. SUA: 876,9 miliarde de dolari, reprezentând 39,0% din bugetul mondial;

2. China: 292,0 miliarde de dolari, reprezentând 13,0% din bugetul mondial;

3. Rusia: 86,4 miliarde de dolari, reprezentând 3,9% din bugetul mondial;

4. India: 81,4 miliarde de dolari, reprezentând 3,6% din bugetul mondial;

5. Arabia Saudită: 75,0 miliarde de dolari, reprezentând 3,3% din bugetul mondial;

6. Marea Britanie: 68,5 miliarde de dolari, reprezentând 3,1% din bugetul mondial;

7. Germania: 55,8 miliarde de dolari, reprezentând 2,5% din bugetul mondial;

8. Franța: 53,6 miliarde de dolari, reprezentând 2,4% din bugetul mondial;

9. Coreea de Sud: 46,4 miliarde de dolari, reprezentând 2,1% din bugetul mondial;

10. Japonia: 46,0 miliarde de dolari, reprezentând 2,1% din bugetul mondial.

România este în coada clasamentului, pe locul 40, cu 5,2 miliarde de dolari, reprezentând 0,2% din bugetul mondial.

Comparativ, cele mai mici bugete din top 40 includ România cu 5,2 miliarde dolari, Danemarca cu 5,5 miliarde dolari și Chile cu 5,6 miliarde dolari. Fiecare reprezintă doar 0,2% din bugetele militare ale lumii în 2022 și, desigur, există multe țări cu cheltuieli și mai mici.

În timp ce pentru unele țări, bugetele militare sunt stabile, pentru altele evoluția în ultimii ani este semnificativă. Poziția Rusiei ca al treilea cea mai mare țară care investește în înarmare este o evoluție recentă, deoarece cheltuielile militare ale țării au crescut cu 9% între 2021 și 2022, potrivit estimărilor SIPRI.

Ucraina, salt spectaculos al cheltuielilor militare

Articolul mai prezintă și un clasament al țărilor care au înregistrat cea mai mare creștere ale bugetelor militare de la un an la altul. Cum era de așteptat, Ucraina este prima în clasament, cu o creștere spectaculoasă de 640% în perioada 2021-2022.

Creșterea spectaculoasă a Ucrainei reprezintă cel mai mare salt de un an înregistrat vreodată de SIPRI, dând o imagine clară asupra modului în care un conflict armat afectează bugetul unei țări și felul în care o națiune implicată în conflict alege să cheltuiască banii publici. Deși nicio altă țară nu se apropie de creșterea Ucrainei a cheltuielilor pentru apărare, Qatar a înregistrat o creștere substanțială de 27% în ultimul an, marcând o tendință continuă în ultimul deceniu de consolidare semnificativă a armatei sale. În plus, Arabia Saudită, împreună cu patru națiuni europene (Belgia, Țările de Jos, Suedia și Polonia), au înregistrat modificări de la an la an de peste 10%.

Doar 13 dintre țările cu cele mai mari bugete militare au scăzut cheltuielile din 2021, cum ar fi Coreea de Sud, Italia și Israel.

Cea mai mare scădere a fost observată de Turcia, cu o reducere estimată cu 26% a bugetului militar. Această scădere poate fi legată de problema inflației din Turcia, care a înregistrat o creștere a prețurilor cu 72,3% în 2022, reducând efectiv puterea de cumpărare a monedei lor în termeni relativi față de alte națiuni.

Presiuni în Europa și în lume

Cu un conflict în curs de desfășurare în regiune și marile puteri financiare, nu este surprinzător faptul că opt din primele 10 țări cu cele mai semnificative creșteri ale cheltuielilor militare se află în Europa, mai scriu autorii studiului.

Pe fondul escaladării conflictelor geopolitice, țări din Asia, cum ar fi India, Japonia și China și-au mărit, de asemenea, cheltuielile pentru apărare. Acesta este un indiciu al punctelor de foc la nivel mondial, cum ar fi luptele la granița dintre India și China, conflictul teritorial de lungă durată din Marea Chinei de Sud și preocupările legate de suveranitatea Taiwanului.

