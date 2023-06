În terapeutica medicală, lavanda are multe utilizări, atât uleiul volatil cât şi florile uscate, prelucrate sub formă de infuzii, tincturi, uleiuri, inhalaţii, băi generale şi de picioare etc. Acestea sunt indicate în diferite afecţiuni maladive în funcţie de proprietăţile vindicative specifice: sedative, antispastice, tonic-nervoase, întăritoare ale nervilor, uşor hipnotice, antiseptice, antibacteriene, hipotensive, carminative, coleretice, diuretice, sudorifice, antifebrile, afrodisiace, antiinflamatoare, analgezice, cicatrizante, dezinfectante, vermifuge şi puternic aromatizante.

Deşi planta a fost folosită din vremuri imemoriale, abia în al doilea deceniu din secolul XX au fost descoperite proprietăţile terapeutice ale uleiului eteric de către chimistul francez Rene-Maurice Gattefosse, care s-a vindecat de o arsură gravă la mână, rana rămânând fără cicatrice.

Leacuri cu lavandă

Alungă insomniile

Atât uleiul volativ, cât şi florile uscate sunt considerate un leac eficient pentru insomnia cronică. În cazul tulburărilor de somn, se recomandă seara o baie în care să se toarne esenţă de lavandă. Strecoară flori şi în perna pe care dormi.

Relaxează sistemul nervos

În situaţiile de surmenaj, iritabilitate nervoasă, isterie, stres sau depresie psihică apelează la aromoterapia cu esenţă de levănţică. Tratamentul poate fi urmat zilnic, până la rezolvarea problemei.

Te scapă de durerile menstruale

Uleiul de lavandă se foloseşte şi la masajul pe abdomenul inferior şi pe zona lombară atunci când te lupţi cu nesuferitele dureri menstruale.

Eficientă împotriva căderii părului

Clătirea părului cu soluţie pe bază de lavandă întăreşte firul capilar. Se foloseşte extract preparat din 100 grame de flori uscate, lăsate la macerat în 500 ml de alcool, timp de o săptămână.

Vindecă arsurile

Chimistul francez Rene-Maurice Gattefosse a descoperit efectele terapeutice ale uleiului de lavandă în vindecarea arsurilor. Cu efect antiinflamator şi cicatrizant, extractul natural este folosit pentru spălături locale. Este benefic şi pentru vânătăi, înţepături de insecte şi muşcături de animale.

Ameliorează reumatismul

Se prepară un ceai din amestec de două părţi de lavandă cu o parte de flori de soc. O linguriţă de preparat se foloseşte pentru o cană cu apă opărită. Se recomandă o cură de 10 zile pentru efecte antireumatice excepţionale.

Remediu pentru tuse

Două picături de ulei volatil de lavandă se amestecă cu o lingură de miere şi se administrează în cazurile de tuse convulsivă, gripă sau bronşită. Leacul se lasă să alunece uşor pe gât pentru a-şi exercita efectul antiinfecţios şi calmant. Se iau maximum 6 picături de ulei de lavandă pe zi în cazul adulţilor şi dau două picături pe zi copiilor.