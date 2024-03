Testele de personalitate se bazează pe teoria că fiecare individ are anumite trăsături psihologice care îi definesc comportamentul și gândirea. Astfel, prin evaluarea acestor trăsături, se poate obține o imagine mai detaliată a personalității unei persoane.

Un astfel de test este cel a preferințelor pentru un anumit gen de casă. Priveste cu atentie fotografia de mai jos si alege casa in care ti-ar placea sa locuiesti. Iata ce dezvaluie casa visurilor tale despre tine:

1. Casa la tara

De obicei, persoanele romantice si calme sunt atrase de genul acesta de casa, scrie Sfatul Parintilor. Oamenii care aleg prima fotografie isi fac cu greu noi prieteni. Pentru ei calitatea prietenilor este mai importanta decat cantitatea. Fericirea si bunatatea familiilor lor ca si a prietenilor apropiati sunt pe lista lor de prioritati. Prefera sa-si petreaza serile in compania celor mai apropiati oameni. Uneori, ar fi bine sa petreaca si timp liber pentru o autoanaliza.

Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost realizat cu succes

2. Castelul

Acesti oameni respecta mai presus de orice stabilitatea. Fiecare zi a lor este planificata. Iar daca se intampla ceva nepravazut, devin confuzi, insa nu pentru multa vreme. Sunt anagajati de succes si sunt respectati de colegii lor. Insa atunci cand ii cunosti mai bine iti dai seama ca sunt oameni cinici. Mai mult, sunt chiar mandri de aceasta atitudine a lor.

3. Casa mobila

Oamenii care aleg aceasta fotografie se dau in vant dupa calatorii. Nu doar in viata reala ci si in vise. Pentru ei viata perfecta este cea lipsita de orice ingrijorari sau probleme insa plina de iubire si respect mutual.

Persoanele din aceasta categorie sunt vazuti ca usuratici. Insa sunt oameni buni si putin naivi. O seara petrecuta in fata unui foc de tabara alaturi de cei dragi este modul lor preferat de petrecere a timpului.

Serviciu revoluționar la pașapoarte: Posesorii vor fi alertați prin SMS când se apropie data de expirare

4. Casa Hi-Tech

Alegerea acesta dezvaluie ca esti una dintre persoanele aspre, stricte. Iti place sa fii la moda in ceea ce priveste hainele, gadget-uri si accesorii.

Nu-ti cumperi lucruri care nu-ti sunt necesare doar pentru a-ti face casa mai primitoare. Te inconjori numai de lucruri de care ai nevoie.

5. Casa „miscatoare”

Numai persoanele talentate, creative estraordinare ar alege acest timp de casa.

Orice idee, chiar si cele mai nebunesti, poate fi pusa in practica de ei. Au foarte multi prieteni si incearca sa pastreze legaturile cu toti.

6. Vila luxoasa

Persoanele pozitive si pline de energie aleg fotografia cu numarul 6. Sunt oameni extrem de comunicativi. Obisnuiesc sa mearga pana la capat, indiferent de ce le iese in cale, pentru a-si atinge obiectivele. Din nefericire, prefera beneficiile financiare in locul prieteniei.

Delia și-a creat haine din plase de rafie. Cum au fost vechile papornițe transformate în modă avangardistă