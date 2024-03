Totul s-a întâmplat în timpul zilei când un trecător l-a scuipat pe bărbatul care se afla pe scaunul din dreapta al taxiului. Clientul s-a dat jos din mașină și s-a luat la bătaie cu agresorul. Șoferul de taxi ar fi încercat să oprească conflictul, moment în care a fost atacat cu un cuțit.

"M-am bagat pentru un baiat sa nu se bata amandoi si ala mi-a dat cu cutitu. Am oprit sa ii desopart si mi-a bagat cutitul in mana si in spate", a declarat victima.

"Fara probleme (pacientul - n.r.). Starea este stabila, nu prezinta niciun risc", spune medicul.

Agresorul în vârstă de 23 de ani a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.