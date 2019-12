Tăriceanu îi cere socoteală lui Firea pentru contractele cu turcii

2019-12-08 13:54:24 Schombati lge,licitații exteren ,daca nu sunt oferte nationale,sa turbeze UE ca a făcut la noi degeaba revolutia.

Are dreptate dl Tăriceanu,mulți PSD-isti sunt la puscărie ca ,prin mită,au favorizat firme românesti.Si asa omul nu contează,dar măcar au rămas banii in tară si mai pot finanța si alte proiecte .Legea este bună,când asigura un interes național ,doamna Firea.Dar n-ar fi mai bine sa schimbati legea,decât sa băgati oameni la puscărie pentru a păstra un contract in tara si sa someze nemții ?Oricum ,firmele turcesti au capital american ,asa cu nu suntem in afara capitalismului mondial,condus de yankei.