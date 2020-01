Tăriceanu îi acuză de „necunoaștere” pe cei de la Parchetul General

Acuzațiile pe care i le aduc procurorii sunt de abuz în funcție și au legătură cu anchetă penală demarată la începutul acestui an. Parchetul General a făcut investigații pentru abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, după ce parlamentarul Cristian Marciu a rămas membru al Senatului, deși în 2015 justiția a decis definitiv că a încălcat legea incompatibilităților și ar fi trebuit să își piardă funcția.

Întrebat de jurnaliști dacă merge la audierea de miercuri după amiază și despre acuzațiile aduse în dosar, Tăriceanu a spus că nu are nicio vină în legătură cu incompatibilitatea senatorului respectiv.

„O sa merg la audierea de la parchet. Din scurgerile informațiilor către presă, pentru că practica scurgerii informațiilor către presă este la modă, am aflat că sunt acuzat în legătură cu incompatibilitatea unui membru al Senatului. (...) Nu președintele Senatului, care are un rol mai mult de reprezentare, e cel care decide daca acel senator isi pastreaza calitatea de membru al Senatulu isau o pierde. Acest lucru se face în urma unei proceuri pe are am îndeplinit-o cu rigurozitate și decizia se ia de majoritatea senatorilor. Decizia se ia de plen, cu majoritatea membrilor sai”, a declarat miercuri Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, înainte de asumarea răspunderii Guvernului în plenul Parlamentului.

Tăriceanu îi acuză pe cei de la Parchetul General de necunoașterea regulamentului.

„Aici e vorba de o confuzie, mai mult, de o necunoaștere a prevederilor legale de către cei de la Parchet. Am tot interesul să colaborez cu cei din justitție pe lămurirea acestei chestiuni. Am de gând să colaborez cu cei de la Parchetul General”, a spus fostul președinte al Senatului.

Fostul șef al Senatului a anunțat încă de acum o săptămână că este protagonistul unui nou dosar penal.

”De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat Tariceanu, pe 21 ianuarie, la Realitatea Plus.

„Eu, ca preşedinte al Senatului, lumea probabil că-şi imaginează că am aceleaşi prerogative ca un director de întreprindere – dacă vrea să angajeze, angajează, dacă vrea să dea afară, dă afară. Preşedintele Senatului nu are astfel de prerogative, iar Regulamentul descrie foarte clar ce trebuie făcut de către Senat în cazul în care un senator se află în incompatibilitate”, a mai spus liderul ALDE.