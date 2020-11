SURSE: Tânăra ucisă și incendiată a fost identificată! Audieri de ultimă oră în cazul crimei care a șocat o țară întreagă

Un șofer care a tranzitat localitatea Ghimpați a fost chestionat de oamenii legii.

”Am spus că am văzut un foc mic arzând, 50 cm, un tir oprit pe partea stângă, deci pe sensul opus, luminile de avarii oprite și faza scurtă. Era ceva suspect la tir? Nu era nimic suspect, nu am văzut șoferul tirului, nu am văzut nimic. Nu era nimeni lângă foc la momentul ăla. Pe șofer nu l-am văzut nici în cabină, lumina era stinsă, nici afară nu am putut să văd pe nimeni. Credeți că era criminalul? Nu știu, nu vă pot da mai multe detalii”, a declarat unul dintre martorii audiați.

Victima a fost identificată la mai bine de 7 zile de la incident. Nu sunt însă date complete cu privire la identitatea fetei, procurorii se feresc să facă publice informații în acest moment, deși se pare că au reușit să stabilească cine este victima, potrivit unor surse.

Au fost audiate mai multe persoane care au tranzitat zona și au fost obținute detalii care pot fi importante în anchetă.