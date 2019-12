Sunt legale coarnele și nasul de ren pe mașini? Polițiștii au făcut ANUNȚUL

Redăm, în continuare, postarea de pe pagina Facebook a Ministerului de Interne:

"Întrebare primită pe Facebook MAI:

- Am văzut multe mașini tunate cu coarne de ren și nas roșu. Mă gândeam să îmi pun și eu. Este legal sau nu?

Răspuns:

Având în vedere că nu ați intervenit asupra caroseriei, sistemelor de frânare, dispozitivelor de iluminare și sonore etc. această decorare a mașinii dumneavoastră nu va fi sancționată de politie, poate doar vizual de participanții la trafic. Dar:

1. Dacă mașina este ren, vă asumați să fiți Moș Crăciun pentru toți?

2. Să știți că nu puteți depăși viteza legală, nu aveți prioritate în trafic și nici nu o să puteți parca oriunde...

3. Nasul poate să rămână roșu doar la mașină. Suntem convinși că ați înțeles diferența.

Coarnele de ren n-or să vă ofere niciodată siguranța în trafic.

În concluzie, vă recomandăm să fiți mai preocupat de cauciucurile de iarnă, antigel, sistemul de dezaburire etc.

P.s. Vă readucem aminte că montarea luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate se sancționează cu amendă cuprinsă între 6 și 8 puncte, adică între 870 și 1160 lei."