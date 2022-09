Statele Unite au anunţat miercuri că au testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală (ICBM). Operaţiunea fusese anunţată în avans pentru a evita orice escaladare a tensiunilor cu Rusia în contextul conflictului din Ucraina.

Racheta Minuteman III neînarmată a fost lansată pe 7 septembrie de la baza aeriană Vandenberg, în California", la ora locală 01:13 (08:13 GMT) şi a parcurs aproximativ 6.760 de km deasupra Pacificului înainte de a se prăbuşi în ocean lângă atolul Kwajalein, în Insulele Marshall, au anunţat forţele aeriene americane într-un comunicat.

Footage of a test launch of the Minuteman III intercontinental ballistic missile from Vandenberg Air Base in California.

