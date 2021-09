Pentru studiu, o echipă de cercetători de la Universitatea Pennsylvania, condusă de dr. Weimin Liu și Beatrice Hahn (autor principal) a analizat mostre de sânge de la 72 de persoane care au fost testate pozitiv cu RT-PCR. Doar două nu avuseseră simptome, 13 (18%) făcuseră o formă ușoară, 48 (67%) una moderată, iar 9 (12%) una severă. S-a așteptat trei săptămâni după simptome pentru a se preleva sânge de la fiecare persoană.



Numai 46 din cele 72 au avut în cele din urmă anticorpi detectabili împotriva proteinei țepoase a coronavirusului. Iar volumul de anticorpi a diferit semnificativ, de la 182 la peste 312.500. Rezultate similare au fost găsite pentru anticorpi împotriva altor componente ale virusului. 26 (36%) au rămas seronegativi, însemnând că nu au avut niveluri detectabile de asemenea anticorpi în sânge, chiar după prelevarea mai multor mostre de sânge.

Cercetătorii au mai constatat că cei care nu au dezvoltat anticorpi erau în medie cu 10 ani mai tineri decât ceilalți. Studiul a mai arătat că aceia care avuseseră încărcături virale mai mici în tractul respirator puteau avea mai puțini anticorpi în sânge.



Un studiu pe 72 de persoane nu este probabil unul gigantic, în funcție de ce înțelegeți prin „gigantic”. Dar nu a fost cu siguranță primul studiu care să arate că oamenii care au avut Covid-19 pot să nu dezvolte ulterior anticorpi. De exemplu, unul publicat în EClinical Medicine a constatat că 5% din 698 de persoane din Israel au rămas seronegativi după ce au fost testați pozitiv pentru coronavirus.



Un altul, publicat în Journal of Infectious Diseases, a constatat o rată și mai mare (20%) într-un grup din New York. Iar un studiu din Germania, publicat în Journal of Clinical Virusology, a raportat un șocant 85%.



Desigur, anticorpii nu sunt singura măsură de protecție imunitară împotriva SARS-CoV-2. Verificarea lor poate fi ca aceea de a verifica dacă prietenul tău poartă un iatagan. A avea un iatagan poate oferi oarecare încredere că ești protejat și să te facă să spui „e-n regulă, ți-ai adus iataganul, nu ar trebui să avem probleme când vom comanda la restaurant”.



Chiar și fără anticorpi detectabili, sistemul imunitar are alte mijloace de apărare. Lipsa anticorpilor sugerează că ați putea fi mai vulnerabil.



Deși e sigur că o infectare cu Covid-19 nu este o experiență plăcută, nu este la fel de rea pentru toată lumea. Severitatea simpromelor și a problemelor poate diferi mult, de la zero până la deces. Și durata simptomelor poate varia la fel de mult. Prin urmare, și protecția imunitară rezultată poate fi semnificativ de diferită.



De aceea, a conta numai pe o presupusă protecție imunitară după o infectare cu Covid-19 poate semăna cu a te îmbrăca doar sumar când te duci la o întâlnire sau la un interviu pentru o slujbă. Factorul comun este că ambele atitudini te pot lăsa destul de expus, iar gradul de expunere poate diferi mult de la o persoană la alta. De aceea, experții în sănătate publică recomandă vaccinul Covid-19 indiferent dacă ai avut boala, scrie hotnews.ro