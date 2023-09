"Din acele stenograme ce vrea dna Miruna? Sa intarzie procesul, eventual cu bestia la domiciliu si pana cand? A observat cineva? Pana va implini 21 de ani si o zi. De ce? Sa dispara in USA ori Canada. Si apoi cautati-l, domnii mei. Domnilor judecatori, politisti si, mai ales, dna procuror de la Mangalia, sigur il veti gasi!", a spus Catalin Dragomir.

STENOGRAME INCENDIARE

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

PASCU MIRUNA: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Mă doare și pe mine tot în cot. Nu e problemă de părere. Problema e că...cum să zic eu..impresia care se face din chestia asta. Este bazată pe niște, pe lucrurile care țin de doare-n... . Asta-i problema. Că dacă nu existau. „Uite băiatul ăla care...”

VLAD: În situația în care sunt acuma mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.

VLAD: Acuma șanse nu sunt să mă scoată.

PASCU MIRUNA: Aia am spus și de aia nu dau domiciliul meu pentru că eu nici măcar la domiciliul meu nu o să te țin. O să caut să găsesc undeva, dacă pot, să închiriez o casă cu curte când se va pune problema.

VLAD: Acasă.

PASCU MIRUNA: Acasă în Tipografilor nu-ți va fi bine.

VLAD: De ce?

PASCU MIRUNA: Că nu-ți va fi bine. Îți spun eu. Trebuie să încerci să renunți la ideea de a te mai duce acolo.

VLAD: E curte mare, am toate lucrurile...

PASCU MIRUNA: Care lucruri Vlad?

VLAD: Am televizor, am lucrurile mele ordonate, am alea, unde vrei să-mi iau alea? (N.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Băi! Tu nu vrei să înțelegi că trebuie să încetezi cu modul ăla de a fi?

VLAD: Tu crezi că ajung acasă și mă apuc să fac postări? Sau ce?



Sunt stenogramele incendiare care arată cum Vlad Pascu vorbește cu mama lui despre casa în care se va întoarce, în contextul în care aceștia sunt aproape siguri că băiatul va scăpa de arestul preventiv. În discuțiile purtate cu mama sa, Vlad Pascu spune clar că vrea să se întoarcă la casa tatălui, acolo unde și-a petrecut ultimii ani.



VLAD: Unde ai vrea să-mi iau domiciliar?

PASCU MIRUNA: Nu știu. Oriunde. Dar nu acolo.

VLAD: Oriunde, dar nu acasă.

PASCU MIRUNA: Da.

VLAD: Ei na?

PASCU MIRUNA: Ei na! Hai să mori tu! Tu nu-ți dai seama Vlad. Tu, pe cuvântul meu, ești complet în afara de ce se întâmplă.



Stenogramele din dosarul DIICOT arată cum mama lui Vlad Pascu îi promite acestuia să lungească cât mai mult posibil procesul.



VLAD: Dar, tu când crezi așa că… Vezi, că mai durează.



PASCU MIRUNA: Mamă, procesul s-ar putea… Dacă, procesul te dă pe domiciliu, interesul nostru ar fi să-l prelungim cât mai mult. M-ai înțeles?

VLAD: Asta înțeleg.

PASCU MIRUNA: Dacă nu te dă pe domiciliu, nu știu ce să spun. E interesul să ieși din gaura aia de acolo. Măcar… Apropo, de penitenciar, am vorbit cu mai multe persoane săptămâna asta. Sigur, sigur te mută pe penitenciar lângă București. Nu te duci. Adică. decât poate pe preventive dacă e să te țină, să te ducă la Poarta Albă. Preventivul pe Poarta Albă e total diferit de încarcerare. Nu e în același loc cu ăia de 18, 21.

VLAD: Deci, nu mă bagă la bididii, la ăștia, dacă să-i mute pe Poartă.



Miruna Pascu: Eu voi face să dureze procesul ăsta, este ”must” pentru mine să faci 21 de ani și o zi până la sentință definitivă și chestia asta se poate fără probleme. M-ai înțeles? Fără probleme. Deci nu te duci pe nu știu ce...la 18-21 mi s-a spus de la început de vecini..

VLAD: Da, e rău…



PASCU MIRUNA: Vezi, că trebuie să ne gândim foarte serios la două probleme. Chestia aia cu recunoașterea este evidentă, și mai este cealaltă. Pe care o să o mai discutăm când ne vedem, la care lucrează deja avocații. Să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul.



Miruna Pascu îi promite lui Vlad că o să lucreze la spălarea imaginii acestuia. Stenogramele arată cum aceasta ar vrea să îl scoată pe fiul său bolnav astfel încât să i se reducă pedeapsa cu închisoarea.



PASCU MIRUNA: O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale, de aia mă și duc la X, la ăștia, la ăștia, încep să strâng hârtii, că o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite. (...) Arăt că problema cu drogurile e o problemă universală. A mai fost acum un polițist prins când vindea cocaină și căcat...deci...e plin peste tot.



Vlad Pascu nu pare să fie în sevraj în închisoare. Stenogramele arată cum acesta se plictisește. Niciun cuvânt nu a avut însă cu mama sa despre tragedia din stațiunea 2 mai, în urma căreia au murit 2 oameni.



VLAD: Azi mai vine avocata?

PASCU MIRUNA: Nu știu să-ți spun. Că astăzi au fost una plecată într-o parte, una într-o parte, pui. Habar nu am dacă mai ajunge. Și au fost plecate să ducă și hârtiile alea. Știu că ți-e greu, știu că te plictisești, știu, știu toate lucrurile astea, dar crede-mă că....

VLAD: (n.l. neinteligibil) weekendul.

PASCU MIRUNA: Știu pui. A fost o zi foarte grea, crede-mă, azi. O să vorbesc să văd dacă poate să treacă mai târziu, o rog frumos pe doamna Simona să o trimită pe asta.



MIRUNA PASCU: Știu că ți-e greu, știu că te plictisești, știu, știu toate lucrurile astea, dar crede-mă că..