STENOGRAME

DISCUȚIA DINTRE CEI DOI SOȚI, CUM ÎNCERCAU SĂ SCAPE DE PUȘCĂRIE



- Eu am luat vina asupra mea ca să scapi tu şi faci numai…



- Eu îi spun că am băgat-o eu, dacă o crede, dacă nu crede asta e…



- Eu vreau să te scot, dar nu știu dacă pot. Să te scot, să spun că eu am băgat-o. Şi nu m-am dus cu ea că nu am putut. Mi s-a făcut rău.



Sunt doar o parte din declarațiile celor doi soți, care au pus la cale o întreagă strategie, în speranța că măcar unul dintre ei va scăpa de pedeapsă.



Planul era ca mama să primească o pedeapsă mai ușoară din cauza afecțiunilor medicale de care suferă, motiv pentru care era hotărâtă să ia toată vina asupra ei și să-și dezincrimineze soțul. Strategia le-a fost dejucată însă de bunică.



STENOGRAME



DISCUȚIA DINTRE CEI DOI SOȚI, CUM ÎNCERCAU SĂ SCAPE DE PUȘCĂRIE



- Mi-e frică pentru tine, nu pentru mine. Pentru mine nu mi-e frică.



- Dacă te întreabă dacă vrei să fii testată de medic psihiatru, spui: da. Dar nu testul poligraf.



Magistrații au obținut mai multe probe prin interceptarea apelurilor dintre părinți. Așa au descoperit planul celor doi și au decis ca în prima instanță să-i condamne la peste 20 de ani de închisoare. Și bunica a fost condamnată în primă instanță la 8 luni de închisoare.



Cei doi părinți au contestat decizia, iar sentința finală va veni pe 4 aprilie când cei doi părinți vor afla câți ani vor petrece în spatele gratiilor pentru fapta lor.



Petronela avea 2 ani și 10 luni când cei doi părinți au ucis-o. În timp ce se aflau în vizită la bunicii din Prahova, mama s-ar fi supărat pe ea pentru că își făcuse nevoile în pantaloni. Atunci, părinții i-au făcut baie cu apă fierbinte, de 120 de grade Celsius și au opărit-o. Timp de șapte ore, Petronela a fost lăsată cu arsursi de gradul II și III pe 54% din suprafața corporală.