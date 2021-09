„Au fost discuții despre sesizarea Comisiei de la Veneția. A creat multă efervescență, dar am zis că, decât să stricăm, mai bine să întrebăm și Comisia. Am stârnit nemulțumire, premierul mi-a spus că nici Iohannis nu a fost mulțumit. Consider că am procedat corect cu seiszrea Comisiei. Am luata acestă decizie pentru că, la început, premierul m-a spijinit, tocmai de aceea am sesizat Comisia, după ce m-am consultat cu specialiști din minister. Altă miză, este o opinie personală, a fost și numirea procurorilor de rang înalt. O componentă este legată de avizul conform din partea Secției pentru procurori. Oricum, președintele avea unltimul cuvânt. Această propunere era în coformitate cu programul de guvernare, era în conformitate cu recomandarile GRECO și cele din MCV. Trebuiau să existe discuții și critici înainte. Procedua e simplă. Ministrul proune, avizul acestei secții este unul formal, de care președintele poate ține cont sau nu. Noi propuneam ca atunci când avizul era negativ, procedura să se reia. Nu se putea garanta ca o persoană dinainte dorită și discutată între președinte și ministru să se impună doar de către factorul politic. Este o viziune, președintele spune că nu procurorii conduc România, dar noi voiam ca doar factorul politic să numească acești procurori și să existe și un factor extern. Am venit cu alte avriante, dar ne-am împotmolit”, a declarat ministrul remaniat al Justiției.