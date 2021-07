„Votul meu de astăzi din CSM a fost pentru apărarea independenţei Justiţiei în urma acuzaţiilor fostului lider PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv, care a executat o parte din pedeapsă în penitenciar şi care se consideră deţinut politic", a declarat Stelian Ion, citat într-un comunicat de presă.



Potrivit ministrului, majoritatea din CSM nu a dorit să suplimenteze ordinea de zi cu solicitarea de apărare a independenţei autorităţii judecătoreşti atunci când este "ţinta atacurilor dezlănţuite ale unui condamnat definitiv".



„O decizie bizară, în contradicţie cu menirea CSM de garant al independenţei Justiţiei şi care îi lasă pe judecători singuri în faţa unor acuzaţii grave. Voi apăra întotdeauna judecătorii şi procurorii atunci când sunt atacaţi şi supuşi presiunilor cu scopul de a-i intimida de către politicieni anchetaţi penal, aflaţi în faza de judecată sau condamnaţi definitiv", a afirmat Stelian Ion.



Plenul CSM a respins, vineri, cu majoritate de voturi, solicitarea de suplimentare a ordinii de zi a şedinţei Plenului cu un punct în care să se discute dacă declaraţiile lui Liviu Dragnea au fost de natură să afecteze independenţa autorităţii judecătoreşti.



Liviu Dragnea a declarat joi, după ce a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova, că se consideră deţinut politic. „Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judeca liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a declarat Liviu Dragnea.