Statele Unite mențin pentru încă 30 de zile interdicțiile de călătorie la granițele terestre cu Mexic și Canada

Conform RADOR, SUA și Canada urmează să anunțe prelungirea restricțiilor impuse pentru contracararea epidemiei de coronavirus. America conduce topul nedorit al cazurilor de CoVID-19, aproape 3,7 milioane de americani fiind afectați de pandemie de la debutul acesteia, iaraproxiamtiv 140.000 și-au pierdut viața. 16,459 de americani se află în stare critică.

Based on the success of the existing restrictions and close collaboration with Mexico and Canada, @DHSgov will continue to limit non-essential travel at our land ports of entry with Canada and Mexico until Aug 20.