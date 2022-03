"Tratat cu garanţii de securitate cu un analog ameliorat al Articolului 5 al NATO. Statele garante (SUA, Regatul Unit, Turcia, Franţa, Germania etc.) implicate legal şi activ în protejarea Ucrainei împotriva oricărei agresiuni. Implementare prin referendum & (în urma votului - n.r.) parlamentelor statelor garante", este mesajul postat de Mihailo Podoliak, pe contul său de Twitter.

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states.

Potrivit consilierului prezidențial, Kievul a propus, de asemenea, extinderea pentru o perioadă de 15 ani a negocierilor asupra statutului Peninsulei Crimeea, anexate de Rusia în februarie 2014.



"De asemenea, s-a propus să nu se rezolve chestiunea Crimeei prin mijloace militare în nicio situaţie. Numai prin eforturi politice şi diplomatice", a mai spus Podoliak.

As for Crimea, it is offered to clearly record the parties\" intention to settle the issue exclusively through 🇺🇦-🇷🇺 bilateral negotiations within 15 years. It\"s also offered not to resolve the Crimean issue by military means in any case. Only political & diplomatic efforts.