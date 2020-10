Spovedania lui Cristian Rizea, EPISODUL 3: DNA așteaptă ajutor de la deputatul fugar! Cum dicta Coldea toate mișcările politice

Rizea a primit mail de la DNA

Rizea: DNA-ul mi-a trimis un mail acum 3 luni de zile.

Anca: DNA-ul? DNA ti-a trimis un mail?

Rizea: Daaa, DNA mi-a trimis un mail dupa dezvaluiri sa ma roage sa le pun la dispozitie, si o sa fac public.... am facut aceasta poza a mail-ului. E dat in volumul 2, sa vada toti romanii ziua ora. Adresa mail.



Anca: stai asa ca nu se leaga lucrurile, aici in Romania se zice ca esti fugar... cum iti trimite tie DNA-ul un mail daca tu esti.... ????

Rizea: Uite asa.. uite, ti-l trimit azi... (te rog trimite mi-l azi) incheiem aceasta discutie iti promit ca ti dau pe wapp. Sau copy mail etc..



DNA-ul mi-a trimis acum dupa dezvaluiri si cred ca... domne... unde s-a discutat... vorbind de aceste dezvaluiri...nu poti..uitati-va la comentariile de la mine de pe fb, sute de oameni imi spun: dl Rizea, multi care m-au injurat acum le par simpatic... domne, dar statul asta nu face nimic?? Anumiti cititori i-au spus lui Iohannis despre dezvaluirile mele adica sunt atat de enervati de faptul ca institutiile statului nu-si fac treaba si nu reactioneaza.

Anca: eu reiau propunerea ca impreună cu Realitatea PLUS sa le punem la dispoziție aceste documente dovezi publice, care vor aparea saptămâna viitoare sa inceapa sa se miste lucururile, noi tot facem dezvaluri, dar au ramas fara urmari... au ramas doar dezvaluiri...

Rizea: exact...

Anca: sunt oameni care au vietile distruse, sanatatea distrusa, oameni care chiar au murit in penitenciar, in afara. Astea trebuie sa se termine pentru ca daca tu mi spui acum ca DNA ti-a facut tie un mail in care iti cere dovezi.. eu ce sa zic? Ca inca exista ramasite din SP care blocheaza ???



Rizea: Acum vreau sa fiu corect si o sa va dau si raspunsul DNA... totusi... ei mi-au cerut... o sa vezi... mi-au cerut punctual niste lucruri. Si le-am raspuns.. acum ii cereti unui fugar ajutorul? Caruia i-ati inscenat un dosar si i-ati distrus viata, cariera politica de 20 de ani inscenandu-mi ceva? Voi imi cereti mie ițele unor afaceri de zeci de milioane de euro? Nu vi se pare ca aveti tupeu? Zic „da de ala de ala de ala de ala faceti ceva?”

Muzgoci: DNA v-a intrebat de probe in ceea ce-l priveste pe Vlad Stoica. Adica n-a venit solicitarea ca urmare a dezvaluirilor despre el..



Rizea: Nuuu, e vorba ca urmare (Anca: de mai de mult) da, da...





Coldea – Dragnea



Anca: Tu ai povestit si de judecatorii din completul de judecata, ai castigat in octombrie 2019 spunand instanta ca acel complet a fost nelegal constitutit tu ai povestit de cum era constitutit acest Complet. Spuneai de anumiti judecatori care au fost alesi pe spranceana... exact.



Rizea: Exact. Aici... singurul motiv pentru care azi nu beneficiez de aceeasi masura de care a beneficiat Udrea sau altii pana in februarie 2018, deci toate condamnarile au ajuns sa aplice o decizie CCR in mod discriminatoriu. Dar stiti de ce? Pentru ca e voba de Liviu Dragnea... din pacate decizia mea ultima si irevocabila a fost data in martie 2019, a mea a fost data in martie 2019, deci la o luna de zile dupa termenul respectiv. Adica toti de la acel termen din februarie 2019 au beneficiat de decizia CCR iar eu si cu Dragnea, care a fost condamnat in iunie.. daca nu ma insel (Anca – in luna mai) da... exact acolo n-am beneficiat de aceasta decizie a CCR. Stiti.... a fost un judecator...



Anca: E foarte interesant ce spui pentru ca asta presupune ca exista in continuare acesti oameni care pot influenta aceste decizii.

Rizea: exact, amintiti-va declaratiile acelui judecator caruia i s-a terminat mandatul anul trecut, Lazaroiu? (Petre Lazaroiu) da. Ca au fost presiuni uriase.



Acea decizie de 5 ori, deci ei se intalneau si amanau de fiecare data... de ce? Pentru ca altfel beneficia Dragnea de ea. Ati inteles? Eu nu eram atat de important ca Dragnea. Dar am intrat la pachet cu el.



Anca: Deci nu-mi propusesem sa te intreb de asta pentru ca iar voi fi acuzata ca-l favorizez pe Dragnea. Dar nu pot a nu te intreb pentru ca ai adus discutia aici. Dar de ce se tem toti de Dragnea? De ce blocheaza aceste lucruri.



Rizea: Dragnea la fel ca si mine a fost foarte apropiat de Dancu, de Maior si de Coldea. In ultima perioada, dupa ce Ponta n-a mai fost presedinte PSD.... Coldea a devenit practic, cel care-i spunea lui Dragnea toate miscarile ce trebuiau facute dpdv politic, Coldea a fost cel care i-a sugerat lui Dragnea sa-l puna pe Grindeanu premier, au fost 3 candidati atunci, pentru potentiala poziție de prim-ministru, dupa ce Sevil Shhaideh stiti bine, omul de casa al lui Dragnea, n-a fost acceptat de Iohannis. Cei trei vi-i pot spune acum. I-am prez in volumul 2... Sorin Grindeanu, Mihai Fifor si de Nica...(Anca: Dan Nica) Nuu, nu nuuu,, (aaa Marius Nica) Marius Nica, exact.



Umbra Rovanei Plumb in toate ministerele si om al sistemului aflat si azi pe ștatul de plata al lui Ghita....(Anca: eu din ce stiu e angajat la SRI) ee... bravo... a fost MFE (daca nu e asa o sa-i invit pe cei de la SRI sa dea un drept la replica)



Exact, cei 3 erau pe lista scurta, Coldea i-o daduse, pana la urma a fost preferat, aici.. bine... si Dragnea si el viclean si experimentat in politica, si-a dorit cel mai obedient si cel mai fara de carisma care nu ar fi putut emite pretentii sa ia scaunul de presedinte al PSD-ului, pentru ca el putea sa-si puna o mana moarta la guvern, pe care sa-l papuseze cum vrea el, pentru ca daca prindea aripi ii lua si partidul si atunci Dragnea era inafara jocului....



Anca: Dar a facut asta pentru ca nu putea sa ajunga prim-ministru...

Rizea: exact pentru ca Iohannis nu l-ar fi acceptat niciodata avand acea condamnare cu suspendare. Trebuie sa spunem in mod real, care era motivatia ca in mod normal președintele PSD nu putea sa fie nominalizat sa incredinteze mandatul de premier al României, din partea KI, acesta era motivul, si atunci s-a cautat varianta cea mai obedienta ca fiind Grindeanu, care ati vazut obedient, obedient dar...



Anca: De catre cine sau cui? Ponta a fost cel care s-a legat cu lanturi impreuna cu Grindeanu la Guvern.



Rizea: Grindeanu raspundea ...era ca o masina cu două volane, era ala al sistemului mai important de care Grindeanu asculta cu sfintenie, lui Dragnea i-a dat impresia ca e sluga lui totala.. stiti bine la Washington facea pe servitorul si cand s-au dus sa se vada cu Trump, ca toate drumurile duc la fostul meu prieten Cristi Burci.... pentru ca acolo, daca veti vedea, apare chiar Carlo Burci.

Procurorul Uncheșelu



Anca: Am scos o declaratie a ta legătură de o declaratie DNA „procurorul Uncheșelu mi-a spus ca nu recunosc faptele de care ma acuza, ma aresteaza si pot sa-mi iau adio de la copilul meu care urma sa-l adopt, dar nu a fost atat, acelasi Uncheșelu ar fi facut un dosar si in legătură in care ai adoptat copilul” ce s a intamplat atunci? Si ai mai spus un inalt oficial din structuri informatii mi-a spus ca in 2015 DNA imi face dosar. Cum e posibil sa-ti spuna Uncheșelu asa ceva, iar SRI-ul sa te avertizeze ca DNA-ul iti face un dosar tu inteleg ca ai vrut sa adopti un copil.... ce s a intamplat?? Pentru ca pare ca din filme.



Rizea: Da... intr-adevar am facut adoptia si copilul e la mine de cand s-a nascut conform legilor romane, din prima zi in care s-a nascut e copilul meu...



Anca: Știu ca e un sub sensibil pentru tine imi cer scuze, dar tu ai povestit, raspunsul tau catre DNA tocmai in acest context.. cum ai creat acest dosar si cum ai fost santajat? Pentru ca stiu ca ti s-a propus de un intermediar de judecatori sa dai suma de 500k euro pentru a scapa de condamnare.

Rizea: Da.. e vorba de Iulian Dragomir, celebrul judecator de la ICCJ.



Anca: Hai sa vedem, ce s-a intamplat cu Uncheșelu si cu faza de judecare a procesului.

Rizea: Da, deci Uncheșelu mi s-a exprimat exact cum ai relatat, adoptia in România dureaza 2 ani de zile pentru ca e o perioada post adoptie in care institutiile statului vin sa vada daca chiar beneficiaza de condiții in familia adoptiva. Si..... (plange) Scuze....



Anca: Îmi pare rau ca ti-am creat aceasta stare... nu asta a fost intentia, dar tocmai ca DNA-ul ti se adreseaza si ai trecut prin acele momente, as vrea ca telespectatorii sa afle ce s-a intamplat ca doar asa putem schimba lucrurile, nu putem altfel...

Rizea: Îmi cer scuze... da... intr-adevăr procesul durand 2 ani de zile pentru ca e si perioadă post adoptie... Uncheșelu da... ma santaja cu asta... si atunci

Anca: Pai care era scopul? Dece a vrut DNA sa te omoare? Cu ghilimele... ii era de dezvaluirile tale?

Rizea: celor din sistem, celor care pe care-i crezusem prieteni, cu cei cu care am stat la mese, celor cu care am fost in diferite deplasari si stiam multe dintre secretele bine pazite. Aa...da....Uncheșelu, un soldat disciplinat al sistemului auzea de toate posibilitatile lui de santaj la adresa mea, si cred oricine ar fi recunoscut ca l-ar fi omorat si pe Papa de la Vatican pentru copilul lui.... asta a fost... am dat o declaratie iar ulterior, in instanta, am vrut sa demonstrez judecatorilor adevarul si i-am spus... acum e sansa mea pentru ca nu mai sunt santajat. Chiar procesul de adoptie s-a inceheiat. Era incheiat si nimeni nu mai putea sa faca nimic.



Atacuri dure la Ciolacu



Rizea: Dupa ce l-au eliminat pe Dragnea, care ... ok, a avut si partile lui rele, mai putin bune, si a avut si partile bune... chiar daca n-au fost majoritare, dar Dragnea cum sa va spun. Nu ar fi lasat partidul total pe mana sistemului asa cum este astazi prin cei pe care-l conduc. Si ma refer aici asa cum spune Dancu, Grindeanu si Ciolacu, care sa nu uitam ca din parteneri de vanatoare ai lui Omar Hayssam pe la Întorsura Buzaului a ajuns unde a ajuns... eu am relatat pe site ul meu...



Anca: Da, dar Ciolacu e foarte vechi in partid si a luat-o de jos, a fost presedinte de locale, nu putem sa-l acuzam ca a avut o cariera fulminanta...

Rizea: Pai stati putin, pai daca vorbim de Ciolacu, o sa vedeti in vol2 cand era viceprimar de Buzau si venea cu pantofi negri si ciorapi albi la sediul PSD Kisselef si statea la usa pana il primea Vlad Stoica, era (directorul de cabinet al lui Ponta – exact) exact, deci Vlad Stoica avea o relatie extraordinara cu acest Ciolacu, d-aia il si propune acuma la Ancom, eu stiu de atunci pentru ca el mi-a zis Ciolacu le aducea bani din teritoriu, Ciolacu i-a facut si dosarul de lucrătura lui Boșcodeală in urma căruia Boșcodeală a fost eliminat si n-a mai ajuns primar, el era presedintele organizatiei PSD Buzău si era primar la municipiul Buzău. Deci Ciolacu e un tip extraordinar de perfid si am povestit. Sunt martori 3 deputati din actualul Parlament pot sa va dau si numele lor sa-i intrebati. Cand a fost cererea de ridicare a imunitatii mele in Parlament ca DNA sa ma aresteze, Ciolacu trecea pe la fiecare si spunea „votati pentru arest” da? Adica omu trecea la fiecare sa le spuna colegilor nostri sa voteze contra mea, asta e solidaritatea din PSD, asta erau ordinele sistemului Anca... asta facea Ciolacu, este o slugă, un om fara un background, fara un CV care sa-l recomande un om care prima oara a muncit prima oara la 35 de ani, a vandut carnati in piata la Buzău, n-am nimic... este o ocupatie...cum sa va spun... e serioasa, ok si respectabila, dar nu poti sa emiti pretenetii cand tu ti-ai falsificat diploma universitara si-mi asum ceea ce spun si am dovezile neceasare, si-l rog pe Cioalcu sa vina la dvs si sa mi arate diploma si sa-mi arate la arhiva daca e legala sau nu. Asa cum a fost doctoratul la care a renuntat subit pentru ca era facut prin fals.