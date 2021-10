„Luna octombrie va fi mai grea. O să începem uşor, uşor să scădem la nivel de cazuri. Mă refer şi la spitalizări şi la paturile de terapie intensivă şi eu cred că sărbătorile din această iarnă vor fi liniştite”, a afirmat medicul, la un eveniment.

El a subliniat că o persoană testată pozitiv la infecţia cu SARS-CoV-2 şi care are simptomatologie nu trebuie să rămână acasă, ci să meargă la spital pentru evaluare şi începerea tratamentului.



"Când cineva este vulnerabil şi are un test pozitiv, are o simptomatologie, trebuie să ajungă la spital să îşi facă o evaluare. Este păcat să ajungă prea târziu. Să ştiţi că toate tratamentele existente în momentul de faţă nu au o mare eficienţă dacă nu sunt administrate la începutul bolii", a explicat Marinescu, care a adăugat că 94 - 95% dintre pacienţii care ajung la ATI cu forme critice sunt persoane nevaccinate.

Medicul spune că, în prezent, la Institutul "Matei Balş" sunt momente grele, multe ambulanţe aşteptând în faţa camerei de gardă. „Am avut momente extrem de grele cum se întâmplă şi acum cu ambulanţe care aşteaptă, practic nu le poţi număra, în faţa camerei de gardă. Marea problemă este că în acele ambulanţe sunt oameni care au nevoie de oxigen, oameni pentru care viaţa atârnă de un fir de păr şi... Problema pe care mi-o pun este în felul următor: sunt o persoană optimistă, echilibrată, încerc să mă gândesc tot timpul la soluţii, dar recunosc că, în acest moment, sunt extrem de îngrijorat şi mă gândesc la următoarea situaţie - este păcat că am ajuns să fim în punctul în care să pierdem vieţi omeneşti, fiind practic în topul Europei şi mapamondului în condiţiile în care este clar că cei care au o rată de vaccinare crescută”.