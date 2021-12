„Am contestat. Eu zic că azi, când se votează bugetul, era subiectul principal, să vedem ce felii se dau. Că poporul ăsta va trăi mai bine în funcție de banii țării.

După sărbători ne așteptăm să ne cheme. Dosarele se vor conexa. Se lucrează la foc automat. Un jurnalist român dacă ar fi făcut lucrurl ăsta unui demnitar din Italia ...

Nu i-am agresat. Poliția mi-a băgat mâna în gât și eu nu am știut asta. Martorul meu mi-a spus că m-a tras în spate să nu pun mâna pe jurnalistă. Am și alte imagini. Ce am dat în spațiul public e puțin, le pun la dosar. Totul va depinde de judecător. Ei vor avea toate imaginile, după aceea le veți avea și voi”, a spus Silvestru Șoșoacă, după ce a ieșit de la Poliție.

Dumitru-Silvestru Șoșoacă, soţul Diana Şoşoacă, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după un scandal între senatoare şi o jurnalistă a televiziunii italiene RAI 1, Lucia Goracci.

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, după ce un interviu luat de către o echipă de jurnalişti italieni a luat o turnură neaşteptată. Goracci se afla în Bucureşti împreună cu o echipă de filmare a postului RAI 1 pentru a analiza situația antivacciniștilor din țara noastră, iar interviul care a degenerat în scandal a avut loc în biroul de avocatură al Dianei Şoşoacă.