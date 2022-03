"În ultimii trei ani, zi de zi, în cele 1.095 de zile au avut loc în medie 18 accidente grave, soldate cu cinci pierderi de vieţi omeneşti, în fiecare zi. Zilnic, timp de 3 ani, mor cinci oameni", a declarat, Bode, la ceremonia organizată cu ocazia intrării în dotarea Poliţiei Române a 45 de laboratoare mobile de educaţie rutieră.





Lucian Bode a arătat că Poliţia trebuie să aibă ca obiectiv să ajungă la cât mai mulţi oameni cu mesaje educativ-preventive.



"Aceste laboratoare educaţionale mobile, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, achiziţionate în cadrul unui proiect european amplu, de aproximativ 5,2 milioane de euro, au ca scop conştientizarea şi responsabilizarea tuturor actorilor din societate, care din postura de participanţi la trafic se expun riscurilor majore atunci când încalcă regulile de circulaţie", a mai spus Bode.



Potrivit datelor din primele două luni ale anului 2022, trendul crescător se păstrează în privinţa numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere, cu un plus de aproximativ 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 275 de persoane decedate în 637 de accidente rutiere, în primele luni ale anului.



"Totodată, principalele trei cauze ale accidentelor grave se menţin aceleaşi în ultimii trei ani: viteza excesivă, indisciplina în trafic a pietonilor şi neacordarea priorităţii de trecere, fie a pietonilor, fie vehiculelor.Veriga cea mai slabă este factorul uman, ca atare eforturile de conştientizare şi responsabilizare trebuie concentrate asupra factorului uman, cu precădere", a afirmat ministrul de Interne.



Bode a adăugat că se află în implementare un pachet de măsuri pentru limitarea acestui fenomen social care are o manifestare alarmantă, cum ar fi Ordonanţa de Urgenţă 1/2022 - de înăsprire a regimului aplicabil circulaţiei rutiere, adoptată la începutul acestui an, care deja produce efecte, precum şi un proiect de monitorizare a traficului.



"Suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru reducerea riscului de producere de accidente grave şi a mortalităţii generate de accidente rutiere, prin promovarea unei conduite responsabile, prin diversificarea mijloacelor de detectare a încălcării regulilor de circulaţie şi sancţionarea lor când acestea reprezintă un pericol social", a mai declarat Bode.