În mesajul ei, Cornelia Dinicu se plânge de faptul că ar fi fost forțată să părăsească țara, în urma cu 22 de ani, din cauza lui Traian Băsescu, la vremea respectivă primar general al Capitalei.

"Am avut o covrigarie in Bucuresti, cu toate autorizatiile in regula , covrigarie de unde mancau 16 persoane dar care mi-a fost daramata cand domnul Basescu a decis sa “curete“ Bucurestiul .

De la o zi la alta am ramas fara nimic. Si am plecat! Incet incet toata familia a plecat din tara , ne-am imprastiat prin lume. Singurul ramas a fost Cornel care a decis , cu toate greutatile , sa isi indeplineasca visul in propria tara.

A creat un loc de vis, o casa pentru el si copii lui, dar si pentru noi cei plecati . Casa noastra cand veneam in tara era Ferma Dacilor , iar cand plecam de acolo plecam cu valizele pline de bunatati ca la mama acasa . Inmormantari, parastase si nunti in familia noastra le-a facut Cornel acolo .El a fost de-a lungul anilor Stalpul de care ne-am sprijinit cu totii!

Azi nu mai avem o casa, o mână criminala și tara noastra ne-a gonit din nou !

Dar nu asta conteaza , conteaza durerea inumana pe care fratele meu o traieste, durere pe care nu o doresc nici macar dusmanilor !

Oameni buni , cat vreti sa il mai loviti??? Va ganditi macar o secunda la durerea copiilor lui (daca nu la el), la durerea mamei lui Victoraș?

Ei au nevoie de el pentru a trece prin aceasta durere ,dar voi vreti sa il inchideti pentru ca a indraznit sa isi transforme visul in realitate ???

Cine este criminalul in toata aceasta trista poveste??? El sau voi ???Ț" și-a încheiat femeia mesajul.