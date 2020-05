Sondaj BCS: Iohannis, personalitatea în care românii au cea mai mare încredere

Un sondaj de opinie realizat de Biroul de Cercetari Sociale, in perioada 1-7 mai, arată că presedintele Klaus Iohannis ocupa prima pozitie in topul increderii in personalitatile publice. Pe locul doi se află primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

