Accidentul cumplit s-a produs în localitatea Arsa, județul Constanța. Cei doi frați de 3 și 9 ani se aflau pe marginea șoselei, atunci când au fost spulberați de șoferul băut. După ce i-a lovit în plin, șoferul s-a izbit un cap de pod și alte două autoturisme parcate.

Impactul a fost foarte puternic, iar zgomotul i-a alertat pe vecini.

"Eram in curte si am auzit o bubuitura si am venit aici", a declarat un martor.

Șoferul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, iar ulterior a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice.

"Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 alcool pur in aerul expirat", a precizat Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Șoferul băut a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Medicii spun că fetița este în stare critică, ventilată mecanic, după ce a suferit traumatisme grave la cap. Atât ea, cât şi fratele ei erau în grija mătuşii. Părinţii lor sunt plecaţi la muncă în străinătate.