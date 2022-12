O coloană uriașă se întinde miercuri dimineață pe 27 de km la Vama Siret, potrivit realitateadesuceava.net.

Șoferii se plâng de condițiile de la trecerea vămii între România și Republica Moldova. La această oră, coloana de autotrenuri se desfășoară pe o distanță de aproximativ 27 km pe DN 2 spre Vama Siret.

În zona Vămii Siret acționează 4 echipaje de poliție rutieră și 3 de ordine publică. Iar traficul pe DN 2H dinspre Rădăuți spre Suceava este oprit pentru deblocarea DN2 în zona Dărmănești-Dănila.

„Am fost in vama moldovenească, în vama română nu pot. Nu e prima oară când mergem pe ruta asta. Sub 70 de ore, 7 zile nu facem. Dacă intrăm in vama română, stam 7-8 ore până ne aduce actele. Chiar asa, e problema pentru două acte? La Vama Sculeni n-au tehnică, n-au internet? La Sculeni, 2 zile, coada de 3-4 km, Vama Leușeni-Albița 2 zile, Costești-Stânca, 170 de ore. Crăciunul il vom face aici la Moldova”, a declarat, la Realitatea PLUS, un șofer de Tir ce aștepta la vama Siret miercuri dimineață.

Acesta a mai explicat că problemele sunt „de astă toamnă, din octombrie, tot asa e, coada si coada. Problema este că doctorul nu lucreaza noaptea la trecerea vamii române. Noi suntem 95 la sută din camioane care avem nevoie de doctor, care nu functioneaza noaptea”.

IPJ Suceava a anunțat trasee alternative pentru șoferi.

Având în vedere valorile crescute de trafic înregistrate pe DN 2 (E85) pe segmentul de drum Suceava – Siret și obstrucționarea parțială a circulației în condițiile afluxului sporit de autotrenuri și vehicule de mare tonaj care au ca destinație Republica Ucraina, IPJ Suceava, prin structurile de poliție rutieră desfășoară activități de monitorizare și fluidizare atât pentru viabilitatea circulației dar și pentru siguranța rutieră a participanților la trafic, potrivit realitateadesuceava.net.

Având în vedere limitele infrastructurii și problematica deosebită generată de situația geopolitică din statul vecin, pentru realizarea circulației rutiere în condiții optime dar și de siguranță, polițiștii Serviciului Rutier recomandă șoferilor de autoturisme și celor care conduc vehicule cu masa maximă autorizată cel mult de 7,5 tone să utilizeze și traseele alternative identificate pentru rutele către orașul Siret și municipiul Rădăuți și zonele arondate.

Astfel, pentru circulația autoturismelor și vehiculelor cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone către orașul Siret și zonele arondate este recomandată următoarea rută alternativă:

Suceava – DN29A – Adâncata – Călugăreni – Zvoriștea – DJ291A – Dealu – Zamostea – Grămești – Siret

Pentru circulația autoturismelor și vehiculelor cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone către municipiul Rădăuți și zonele arondate sunt recomandate următoarele rute alternative:

Suceava – DN17 – Păltinoasa – DN2E – Cacica – Solca – DN2K – Arbore – Milișăuți – DN2H – Rădăuți (sau din orașul Solca se poate circula și pe ruta Marginea – Rădăuți);

Suceava – DJ178A – Șcheia – Mihoveni – Costâna – Părhăuți – Todirești – DJ178 – Comănești – Botoșana – DN2K – Arbore – Milișăuți – DN2H – Rădăuți (sau din comuna Arbore se poate circula și pe ruta Solca – Marginea – Rădăuți);

Totodată, polițiștii recomandă tuturor șoferilor să respecte strict legislația rutieră și semnalele polițiștilor rutieri și să manifeste responsabilitate și respect în trafic astfel încât toate situațiile să poată fi gestionate în spiritul siguranței rutiere dar și al valorilor sociale.