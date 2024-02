Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. re.) din 2022, de la US Open. Fondatorul companiei a declarat în octombrie pentru cotidianul canadian The Globe and Mail că Halep caută un ţap ispăşitor, iar compania sa este vizată.