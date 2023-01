„Vreau să menţionez în mod special paraşutiştii Brigăzii 77 aeropurtate, care, împreună cu luptătorii Brigăzii 46 aeromobile din Soledar, îşi menţin poziţiile şi provoacă pierderi semnificative inamicului. Vă mulţumim, băieţi!”, a spus preşedintele ucrainean.

„Astăzi, am organizat o şedinţă ordinară a Statului Major. Şedinţa, prin natura sa, a fost consacrată situaţiei de pe linia frontului, în cele mai importante direcţii. Bineînţeles, problema de top este Soledar, Bahmut, lupta pentru direcţia Doneţk în general. Am analizat în detaliu ce decizii sunt necesare, ce întăriri sunt necesare, ce măsuri ar trebui să ia comandanţii în zilele următoare. Am discutat, de asemenea, situaţia cu aprovizionarea trupelor cu arme şi muniţii, interacţiunea relevantă cu partenerii noştri”, a comunicat Volodimir Zelenski.

El a mai vorbit cu liderii din Cipru şi Luxemburg şi a arătat că şi-a extins „geografia maratonului diplomatic”, vorbind şi cu preşedintele Kenyei.

„Toate aceste negocieri sunt consacrate problemelor de securitate atât ale statului nostru, cât şi ale partenerilor noştri”, a punctat Volodimir Zelenski.