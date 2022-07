Bărbatul s-a aruncat de pe un pod, direct în râu, dar s-a lovit de vechea structură a podului, în loc să cadă în apă.

Acesta a fost recuperat de pompieri cu ajutorul unei bărci gonflabile și a fost transportat de urgență la spital. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili ce l-a determinat să recurgă la acest gest extrem.

Secetă în România

Petre Daea - ministrul Agriculturii a anunțat, joi seara, la Realitatea PLUS, că fermierii care au culturi afectate de secetă vor putea beneficia de patru măsuri luate de Guvern pentru ei.

„Trebuie să luăm măsuri în perspectivă pentru secetă. Noi trebuie să ne armonizăm conceptul privind modul în care răspundem la schimbările climatice și felul în care le transpunem în acte normative.

Putem avea secetă sau îngheț care să distrugă culturile. Ai alternativa realizării refacerii suprafeței calamitate. Scopul este să putem cultiva terenul țării și să avem cât mai puține distrugeri în condițiile factorilor climatici schimbători.

Ce am putut face am făcut în 3 zile. Am văzut la fața locului care este situația. Am discutat cu fermierii pentru a vedea ce facem. Am trecut prin 10 județe unde seceta pedologică s-a cuibărit”, a spus Petre Daea, la Realitatea Plus.