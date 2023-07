Hiperglicemia cronica (nivel ridicat de glucoza in sange) conduce la probleme pe termen lung ale organismului, inclusiv la incetarea functionarii diferitelor organe si tesuturi. Persoanele cu diabet au un risc crescut de leziuni ale nervilor (neuropatie) si de cele mai multe ori prezinta probleme de circulatie a sangelui in picioare (ischemie).

Leziunile nervilor conduc la o capacitate redusa de a simti durerea, de aceea ranile trec de multe ori neobservate. Atat neuropatia, cat si ischemia pot duce la ulcere ale piciorului. Infectia acestor rani poate conduce in cele din urma la amputarea membrului afectat.

Cum se manifesta piciorul diabetic?

Microangiopatia diabetica, ce presupune deteriorarea capilarelor si a mecanismelor care regleaza perfuzia tesuturilor periferice, se manifesta prin scaderea circulatiei la nivelul membrelor inferioare. Ulterior, duce la ateroscleroza si calcifieri ale peretelui vascular ce vor evolua spre cangrena.

Neuropatia se manifesta prin ulceratii la nivelul membrului, tulburari ale sensibilitatii locale si abolirea unui reflex tendinos. Printre factorii de risc ai aparitiei ulceratiei piciorului se numara: incaltamintea nepotrivita, unghiile incarnate, traume termice sau leziuni aparute in urma folosirii unor instrumente pentru pedichiura.

Vizitati de urgenta medicul daca apar modificari la nivelul pielii.

Acordati atentie deosebita in primul rand varfurilor degetelor si unghiilor, calcaiului si talpii. In majoritatea cazurilor, pacientul nu simte durerea cauzata de diferite leziuni, dar trebuie sa viziteze de urgenta medicul dermatolog sau internist in momentul in care realizeaza ca pielea devine fragila, uscata si calda, se formeaza bataturi, simte arsuri, are senzatia de amorteala sau mancarimi in special noaptea. De asemenea, nu trebuie neglijate micozele, zonele inrosite sau cele cu aspect de „marmura”.

In caz de picior diabetic, purtati incaltaminte lejera, cu talpa ortopedica.