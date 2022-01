Comitetul de coordonare a vaccinării a transmis, vineri seară, un mesaj de final de an, în care face un scurt bilanţ al activităţilor din 2021. ”Lăsăm în urmă un an în care am pierdut mult prea mult, aproape 43 de mii de români, din cauza COVID-19”, au transmis oficialii, sperând ca în anul care vine să se poată face mai mult pentru cei vulnerabili.