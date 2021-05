Au fost înregistrate 64 de voturi „pentru” (USR PLUS şi PSD), 60 de voturi „împotrivă” (PNL şi AUR) şi 4 abţineri. Proiectul de act normativ are caracter organic şi pentru adoptare erau necesare 69 de voturi "pentru".



„Persoanele care se vaccinează împotriva COVID 19 beneficiază de zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, în ziua vaccinării în cazul angajaţilor din sistemul public şi privat. De scutire de frecvenţă în ziua vaccinării beneficiază elevii şi studenţii, iar militarii profesionişti şi în termen - de o zi de permisie”, se arată în propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari USR-PLUS şi respinsă luni de Senat.



Proiectul de act normativ prevede că aceste drepturi s-ar fi acordat pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată vaccinarea.



Proiectul de act normativ respins mai prevede posibilitatea acordării unei zile libere părintelui care îşi însoţeşte la vaccinare copilul cu vârsta de până la 14 ani sau până la 26 de ani, în cazul celor cu dizabilităţi. Acest drept s-ar fi acordat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a celuilalt părinte, potrivit căreia acesta nu ar fi solicitat, la locul său de muncă, o zi liberă.



De asemenea, proiectul respins prevede atât scutirea de frecvenţă pentru elevi şi studenţi în ziua vaccinării, cât şi o zi permisie pentru militarii profesionişti şi în termen.



În raportul de admitere al Comisiei de muncă, care nu a fost însă însuşit de plenul Senatului, este menţionat un amendament prin care angajatorul nu era obligat să acorde ziua liberă dacă "angajaţii erau vaccinaţi la locul de muncă prin grija angajatorului".



Senatorul USR PLUS Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei de muncă din Senat, a afirmat că "o zi liberă pentru vaccinare este un efort mic faţă de un potenţial risc de 15 zile de spitalizare sau de concediu medical al angajaţilor". El a pledat pentru susţinerea strategiei de vaccinare la nivel naţional.



Liderul grupului PNL, Virgil Guran, a explicat că votul senatorilor liberali va fi împotrivă, "nu pentru că ar avea ceva împotriva colegilor USR", ci pentru că economia trebuie susţinută, "orice zi liberă (...) însemnând 0,2-0,3% din PIB".



"Cei care au probleme în urma vaccinării îşi iau liber prin concediu medical. Ar trebui în această perioadă (...) să ne gândim mai puţin la zile libere pentru oameni şi mai mult la competitivitatea societăţilor. (...) Să înţeleagă colegii de la USR că nu este rea voinţă din partea noastră", a spus Guran.



Senatorul AUR Evdochia Aelenei consideră nejustificată iniţiativa de acordare a unei zile libere pentru "o injecţie".



Liderul grupului PSD, Lucian Romaşcanu, şi-a exprimat sprijinul pentru acest proiect, "orice măsură care aduce un spor de vaccinare fiind bună".



Propunerea legislativă va fi dezbătută şi votată de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.