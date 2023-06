Prigojin a făcut și o prognoză conform căreia armata rusă va pierde controlul asupra orașului Bahmut într-un interval de timp cuprins între o lună și o lună și jumătate.

„Dacă Ministerul Apărării păstrează aceeași atitudine pe care o are acum, mi-e teamă că totul se va desfășura în direcția inversă în o lună - o lună jumate, maxim”, a spus Prigojin, citat de CNN.

Există deja rapoarte despre soldații ruși care s-au retras din pozițiile pe care Wagner le-a transferat armatei, se arată pe rețelele sociale.

„Acum, vom suferi pierderi mari, sunt absolut sigur de asta. Acum, vom pierde cu siguranță teritorii rusești, acestea fiind în Federația Rusă. Ori va avea loc o revoltă populară, ori Duma de Stat va lua decizia să aplice pedeapsa capitală și să îi ciuruiască naibii pe toți. Și, apropo, vă spun sincer, cred că suntem la 2-3 luni de plutoanele de execuție”, a mai spus Prigojin.

Yevgeny Prigozhin, having withdrawn Wagner PMC from Bakhmut, now predicts the Russian army will lose the ruined city in one to 1.5 months maximum. There are already reports of Russian soldiers retreating from positions which Wagner transferred to the army. pic.twitter.com/ucqlnSUTkI