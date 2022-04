Biroul Executiv al PNL se întrunește marți, de la ora 17.00, după ce partidul a rămas fără președinte plin în urma demisiei lui Florin Cîțu, cerută de 49 de filiale. Ședința conducerii liberale are loc online.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, urmează să fie stabilită o derogare de vechime pentru Nicolae Ciucă, astfel încât actualul premier să poată candida la şefia partidului.

Nicolae Ciucă urmează să-și depună candidatura pentru șefia PNL chiar mâine - miercuri, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Conform statutului, candidatura se depune după prezentarea unui proiect de moţiune, și orice membru de partid poate candida dacă are o vechime în partid de cel puţin 5 ani. Miercuri este termenul pentru depunerea moţiunilor, la ora 18.00, iar dezbaterile din comitetele directoare judeţene trebuie să aibă loc până vineri, la ora 22.00.

Congresul extraordinar al PNL urmează să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni, pentru alegerea noului președinte al partidului. Liberalii își vor alege viitorul lider duminică, de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Până în prezent nimeni nu și-a anunțat în mod oficial intenția de a candida la șefia PNL. Florin Cîțu a demisionat pe 2 aprilie, după un mandat de doar șase luni în fruntea PNL, în urma unui congres organizat în plină pandemie, anul trecut, pe 25 septembrie. În prezent, Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte, a fost desemnat președinte interimar al PNL până la congres.

Nicolae Ciucă nu are 5 ani vechime în rândul liberalilor. Acesta s-a înscris în PNL pe 18 octombrie 2020 pentru a candida la alegerile parlamentare, la care a obținut un mandat de patru ani de senator.

Potrivit Statutului PNL, la art 119, se prevede:

1. Candidatura la funcţia de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect de moţiune.

2. Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:

a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;

b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune;

c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;

d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;

e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor prezentului Statut.

Derogarea de vechime a primit și predecesorul său - Florin Cîțu, anul trecut, după ce a anunțat că va candida la șefia PNL, împotriva președintelui de la acea dată- Ludovic Orban. Nicolae Ciucă ar urma să fie al patrulea liberal care ar beneficia de derogarea de la vechime pentru a putea deveni președintele PNL, după Florin Cîțu, 2021, Klaus Iohannis, în februarie 2013, și Theodor Stolojan, în 2002.