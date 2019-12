Soarta Secției Speciale, tranșată de Guvernul Orban

Pe ordinea de zi sunt anunțate mai multe prorogări a unor acte normative care ar trebui să intre în vigoare la începutul anului viitor, pe lângă adoptarea unui Memorandum pentru desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților.

Ministerul Justiţiei cere desfiinţarea Secţiei Speciale. Memorandumul care tranșează poziţia Guvernului cu privire la acestă secţie.

”Văzând recomandările cuprinse în documentele europene menționate, dispozițiile legale care reglementează funcționarea și organizarea SIIJ, precum și modul concret în care a funcționat Secția de la înființare până în prezent, propunem ca poziția Ministerului Justiției în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, respectiv cu instituțiile Uniunii Europene sau internaționale pe această temă să fie în sensul susținerii soluției desființării SIIJ”, se arată în document.

În memorandum, ministrul Justiției detaliază recomandările și documentele europene care critică funcționarea SIIJ și cer desființarea acesteia, cum ar fi reacțiile GRECO, ale Comisiei de la Veneția și raportul MCV.

Predoiu enumeră o serie de posibile abuzuri identificate de o parte a magistraților cu care ministrul s-a consultat. Printre acestea este enumerară și super-imunitatea pe care o pot căpăta procurorii SIIJ care pot fi anchetați doar de colegi de-ai lor, fără să existe o autoritate superioară care să verifice modul în care sunt desfășurate anchetele:

”Prin modul de organizare şi funcţionare a SIIJ s-a creat de facto o categorie de cetăţeni care beneficiază de imunitate de jurisdicţie penală totală, respectiv procurorii din cadrul SIIJ; SIIJ se îndepărtează de la orice fel de control ierarhic, dar şi judecătoresc eficient – în cazul soluţiilor de clasare – fiind compusă dintr-un număr extrem de redus de procurori, care îşi pot da ei înşişi, reciproc, orice soluţie de clasare indiferent de situaţia de fapt sau de drept şi indiferent de ce abuz ar putea face, pornind de la premisa că instanţele judecătoreşti nu pot obliga să-şi trimită în judecată un coleg, membru al acestei secţii”.

Una dintre concluziile memorandumului susține că constituirea unei astfel de instituții, deși este considerată constituțională, contravine modului în care sunt organizate și funcționează parchetele din România, dar și principiului controlului ierarhic:

”Deși constituirea unei astfel de secții este un demers care, în sine, a fost consemnat ca fiind constituțional, parametrii în care aceasta își desfășoară activitatea contravin modului de organizare a parchetelor în România și principiului controlului ierarhic. Argumentelor de legislație națională li se adaugă aspectele de conformare a reglementărilor naționale de constituire a secției cu cerințele europene – Consiliul Europei, Uniunea Europeană (inclusiv deciziile viitoare care vor fi pronunțate de CJUE în cauzele pendinte)”, se mai arată în document.

Textul integral al memorandumului poate fi citit AICI

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței de vineri, 27 decembrie, a Guvernului României:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.6 din ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A prin reorganizarea Regiei Autonome \"\"Administraţia Naţională a Drumurilor din România\"\"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/OUG-1.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/OUG-2.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/OUG-3.pdf



II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Albania

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-32.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii \"\"Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar \"\"Regele Ferdinand I-Hotel\"\" din cazarma 3465 Herculane\"\"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-33.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-34.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-35.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-36.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 486/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NFHG-1.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.662/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NFHG-2.pdf



III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea cadrului legal cu privire la organizarea şi funcţionarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi propuneri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-7.pdf