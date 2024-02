Memorandumul de Guvern este adoptat de la sfârşitul lunii trecute, iar în termen de 15 zile de la adoptare Ministerul Energiei a solicitat primarului general acordul de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Capitală.

Potrivit sursei citate, fuziunea este soluţia care va rezolva problema încălzirii şi a apei calde în Bucureşti. Beneficiile includ planificarea şi execuţia integrată a investiţiilor, reducerea semnificativă a costurilor, rezolvarea problemei datoriilor între cele două companii.

"Am adoptat la nivel de Guvern memorandumul privind sistemul integrat de termoficare, având la bază opiniile tuturor experţilor care arată că este singura soluţia durabilă pentru rezolvarea problemei lipsei căldurii şi apei calde pentru Bucureşti. Îi atrag atenţia primarului general Nicuşor Dan că memorandumul are termene imperative, care trebuie respectate. Una dintre obligaţiile prevăzute de actul guvernamental este ca administraţia locală să îşi dea acordul pentru fuziunea ELCEN-Termoenergetica. Îi solicit public primarului general să lase campania electorală, măcar câteva minute, şi să includă pe ordinea de zi a Consiliului General proiectul de hotărâre necesar pentru realizarea sistemului centralizat de termoficare. Lipsa apei calde şi a căldurii este una dintre cele mai mari probleme ale bucureştenilor şi este inacceptabil să fie pur şi simplu ignorată de Nicuşor Dan. Sau, dacă nu doreşte fuziunea, dacă nu doreşte rezolvarea acestei probleme, să justifice public această opţiune. Aşadar, să nu mai tragă de timp, aşa cum face de obicei, şi să pună pe ordinea de zi a Consiliului General acest subiect esenţial pentru viitorul bucureştenilor. Bucureştenii nu mai au timp să aştepte. Reamintesc că primăria generală are o datorie curentă de peste 800 de milioane de lei către ELCEN, un subiect despre care i-am scris lui Nicuşor Dan acum 8 luni de zile şi nu mi-a răspuns nici până în ziua de astăzi. Este o sumă enormă şi, în mod inexplicabil, nu se regăseşte în proiectul de buget propus de Nicuşor Dan pentru acest an", a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, citat în comunicat.

Executivul a adoptat, la finele lunii ianuarie, un memorandum menit să realizeze serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru municipiul Bucureşti, un proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării şi cel al Energiei.