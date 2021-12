Realitatea PLUS

România rămâne fără jumătate din îngrășământul folosit în agricultură, iar fermierii spun că sunt nevoiți să renunțe la hectare întregi cu recolte. Asta va duce implicit la scumpiri ale alimentelor de bază, deși prețurile au fost majorate deja, chiar și de patru ori.

Lactatele, fructele, legumele, dar și carnea sunt printre produsele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an. Producatorii vin cu un avertisment dur. Din cauza crizei ingrasamintelor din tara noastra, productia de cereale va fi mai mica cu 30%. Asta inseamna ca vom plati mai mult si pentru paine, care s-a scumpit deja cu 20 de bani, relatează Realitatea PLUS.

Cea mai ieftină franzelă se vinde acum cu 1 leu și 50 de bani, însă de la anul am putea plăti cu 2-3 lei mai mult. În aceste condiții, cei mai mulți oameni sunt nevoiți să renunțe la unele alimente.

„Unele s-au dublat inexplicabil, ma descurc, nu ma descurc, trebuie sa traim cu ce avem. La pensii speciale se gandesc, aici mai putin. (...)

S-au scumpit mult. Și carnea, si mezelurile. Și utilitatile o sa se scumpeasca, lumina, energia. (...)

Mi se par chiar piperate. Sunt mari. La salariile si pensiile pe care le avem, chiar sunt mari”, spun oamenii despre scumpirile din 2021.

Un avertisment vine și de la fostul ministru Petre Daea. Sectorul agricol ar putea intra în colaps din cauza crizei de îngrășăminte.

„În agricultura nu poti sa ai productie fara ingrasaminte. Masura de urgenta este continuarea activitatii la Azomureș, pentru ca nu poti sa stai cu ochii pe importul de ingrasaminte”, a declarat fostul ministru PSD al Agriculturii Petre Daea, într-o declarație pentru Realitatea PLUS.

Specialiștii din industria alimentară atrag atenția că, fără măsuri urgente, prețurile de la raft vor fi enorme.