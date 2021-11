Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Vestea proastă este însă că vor urma scumpiri în lanț. Se estimează o creștere cu până la 20 la sută la prețurile skipass-urilor. Administratorii spun că majorările vin după scumpirile la electricitate.

Administratorii domeniilor schiabile din staţiunile montane prahovene Azuga şi Buşteni spun că majorarea tarifelor la cartelele de acces este jusitficată de creşterile de preţuri la utilităţi. La Sinaia, autorităţile au anunţat că nu vor opera scumpiri la schipass în sezonul de iarnă 2021-2022, însă aici au fost deja mărite tarifele în luna februarie a acestui an.



În singura staţiune din România unde există pârtii de mare altitudine noutatea sezonului de iarnă 2021-2022 priveşte în primul rând schiorii. O nouă pârtie este în curs de amenajare la cota 2000, pe versantul nordic, spre Dâmboviţa.

Noua rută de schi are o lungime de până într-un kilometru, va fi deservită de o instalaţie de transport pe cablu şi are marele avantaj că nu mai este expusă la soare pe tot parcusul zilei, crescând astfel şansele ca zăpada să se păstreze mai mult timp.



În plus, pentru a se evita aglomeraţia la îmbarcare, care a creat atâtea neplăceri turiştilor în sezoanele anterioare, administraţia locală a amplasat la cota 1000 cinci noi tonete pentru tichete pe lângă cele două vechi existente.

Vor fi puse în funcţiune, de asemenea, începând din decembrie, încă două automate de bilete, iar şoferii care vor să urce cu maşinile până la Cota 1000 vor avea o parcare nouă cu mai multe porţi de acces pentru a se asigura fluidizarea traficului.