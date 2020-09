Școală cu peste 200 de elevi din județul Arad, închisă după ce directorul a fost confirmat pozitiv COVID-19

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Arad, Marius Gondor, a declarat că directorul unităţii de învăţământ l-a sunat în această dimineaţă să îl anunţe că luni seara a primit rezultatul testului, care a confirmat că are COVID-19.



Directorul a avut simptome de boală încă de sâmbătă, astfel că şi-a făcut un test, iar luni nu a participat la deschiderea anului şcolar, pentru a nu îşi pune în pericol colegii sau pe copii.



"Totuşi, domnul director a intrat în contact cu angajaţi ai şcolii înainte să aibă primele simptome, pentru că în cursul săptămânii trecute, până vineri inclusiv, a fost zilnic la şcoală pentru a face pregătirile pentru începerea cursurilor. Astfel, am decis să nu mai deschidem şcoala în această dimineaţă, iar cursurile se vor desfăşura online în următoarea perioadă. Am anunţat Direcţia de Sănătate Publică, care face o cercetare epidemiologică, iar Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se va întruni pentru a confirma decizia noastră de a trece şcoala în scenariul roşu", a declarat şeful ISJ.



Şcoala din Zădăreni are peste 200 de copii din ciclurile primar şi gimnazial. În prezent, la unitatea colară a fost demarată o anchetă epdemiologică.



În această dimineaţă, în judeţul Arad, 302 şcoli se aflau în "scenariul verde", 112 sunt în "scenariul galben" şi 25 în "scenariul roşu", dintre care două nu din cauza pandemiei, ci pentru că lucrările de reabilitare nu permit organizarea cursurilor în clădirile respective.