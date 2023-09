Un adolescent în vârstă de 18 ani a fost hărțuit, umilit şi sechestrat de doi tineri de 18, respectiv 30 de ani. Totul s-a petrecut în localitatea Văleni, comuna Pădureni.

A fost deschis dosar penal iar făptașii au fost arestaţi preventiv și acuzaţi că au agresat, umilit şi sechestrat adolescentul. Bărbatul de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar băiatul de 18 ani a fost plasat în arest la domiciliu.

Sechestrarea adolescentului ar fi pornit de la o ceartă mai veche cu celălalt băiat de 18 ani. Acesta ar fi cerut ajutorul unui bărbat mai în vârstă pentru a-și pune planul de răzbunare în aplicare.

Totul a pornit de la un banal schimb de mesaje între victimă și agresorul de 18 ani, ambii din localitatea Văleni, comuna Pădureni, iar pe 7 septembrie, aceștia s-au bătut din această cauză. Supărat că adolescentul l-a bătut, tânărul de aceeași vârstă a pus la cale o răzbunare, inspirându-se din filmele cu mafioți. A luat legătură cu un bărbat de peste 30 de ani, căsătorit, cu copil și au pus la punct planul, relatează Vremea Nouă.

Bărbatul l-a atras pe adolescent cu o minciună, l-a sunat sub pretextul că e în Huși și are nevoie să fie transportat acasă, la Văleni. Când a ajuns în poarta casei acestuia, a apărut și tânărul de 18 ani care, împreună cu bărbatul, i-au smuls cheile de la mașină și l-au dus cu forța în locuință și l-au sechestrat într-o cameră. Acolo a fost lovit fără milă. În primele ore din ziua de 8 septembrie, cei doi agresori s-au decis să îi rupă degetele cu un ciocan. Într-o clipă de neatenție a acestora, victima a reușit să dea mesaj unui prieten, cerându-i să sune urgent la Poliție, că e in mare pericol.

Poliţiştii au stabilit că, în curtea unui magazin din satul Văleni, pe fondul unui conflict mai vechi, victima l-ar fi lovit cu palmele şi pumnii pe suspectul de 18 ani. În aceeaşi seară, victima ar fi fost contactată telefonic de către cel de-al doilea suspect, în vârstă de 30 de ani, care i-a cerut să-l transporte cu maşina la o rudă din municipiul Huşi.

„În faţa locuinţei suspectului de 30 de ani din satul Văleni, acesta i-a cerut victimei să-l însoţească în bucătărie, motivând că nu este pregătit de plecare, scoţând, în acelaşi timp, cheia autoturismului din contact şi păstrând-o în buzunar. În curtea aceleiaşi locuinţe, victima ar fi fost lovită cu pumnii şi palmele în zona feţei de către suspectul de 18 ani, fiind apoi obligat să intre în locuinţă, în schimbul primirii cheii autoturismului său. În zona bucătăriei, victima ar fi fost agresată de cei doi suspecţi, atât fizic, fiind lovită de mai multe ori în zona feţei, capului şi coastelor, cât şi verbal, aceştia adresându-i ameninţări cu moartea. Unul dintre suspecţi i-a solicitat victimei să se aşeze în genunchi şi să îi ceară iertare tânărului de 18 ani, filmându-l cu telefonul victimei şi cerându-i să trimită filmarea prietenului său, în vârstă de 17 ani, martor la evenimentul din curtea magazinului, pe o reţea de socializare", potrivit IPJ Vaslui.

Potrivit polițiștilor, adolescentul ar fi trimis odată cu filmarea şi un mesaj prietenului în care i-a cerut să anunţe poliţia. Iar în scurt timp, tatăl tânărului agresat a ajuns la locuinţa unde era și a cerut eliberarea fiului său.

„Conform raportului de expertiză emis de către medicii legişti, în urma agresiunii, victima a suferit leziuni ce necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, fără a-i fi fost pusă viaţa în pericol. Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat faţă de tinerii cercetaţi măsura reţinerii, pe o perioadă de 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal. Aceştia au fost prezentaţi Judecătoriei Huşi, care a dispus măsura arestului preventiv pentru suspectul de 30 de ani şi măsura arestului la domiciliu pentru cel de 18 ani", se mai arată în comunicatul IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor cercetate.