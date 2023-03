Protestatarii violenți au dat foc sediului primăriei din Bordeaux. Imaginile șocante cu momentul incendiului au circulat pe internet și arată cum intrarea în primărie este cuprinsă de flăcări, care s-au extins și la celelalte clădiri din apropiere. Autoritățile au arestat peste 200 de persoane.











În același timp, sute de mii de oameni au blocat autostrăzile și căile ferate cu baricade de lemn, apoi le-au incendiat. Oamenii au mărșăluit cu steaguri și fumigene.









Protestele au devenit rapid violente în marile orașe. La Rennes, manifestanții au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, care la rândul lor, au dat cu gaze lacrimogene.

FRANCE Update: Demonstrators with rocks fight police who are launching tear gas in Rennes.



I suspect this is about more than just pension reform. This is about many issues. Pension reform was merely the spark.



French Revolution version 2.0



