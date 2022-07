„Jurnalistul Dan Andronic a postat pe pagina sa de socializare în stilul său acid un comentariu despre faptul că Laura Codruța Kovesi a anunțat că nu va candida. Am rezerve mari. Dar a adăugat o informație pe care mulți au luat-o la mișto. Că s-ar pregăti lui Florian Coldea un post călduț tocmai la Sydney in Australia. Am verificat prin sursele mele la Ministerul Afacerilor Externe. Persoana cu care am vorbit nu a negat, dar mi-a spus că nu există o procedură în derulare în acest moment”, a anunțat Anca Alexandrescu, luni seară, la Culisele statului paralel.

Jurnalistul Dan Bucura se întreabă „de ce această mutare? Domnul Coldea e foarte activ pe piata imobiliar. Aici s-au făcut foarte mulți bani. Ma gandesc, zic ironic, ca stie ca va veni o criza economica si vor cadea toate, inclusiv imobiliarele, si isi cauta de serviciu, un loc undeva departe pe filiera MAE, SIE, mie, ție. Înteleg cheia respectiva, dar cred ca in spatele actiunii ar trebui sa se afle si niste interese mult mai mari decat placerea salariului si munca putina. Pentru unii inseamna mult 10-15 mii de euro,. Din cate il cunosc pe dl cCldea, nu cred ca l-ar putea satisface cu un post dandu-i 20 de mii, 30 de mii de euro . Nu contrazic, dar in spatele acestei miscari se va ascunde cumva o chestiune mult mai mare. Acolo a fost pe vremuri si Ovidiu Grecea”.

„Eu cred ca e protejat cu o astfel de miscare si dl coldea care e o tinta permanenta, tot timpul se vorbeste de el in diferite scenarii. Probabil altora le place. Cred ca e o miscare de a fi protejat si el de el, si altii de prezenta lui de altii in viitoarele jocuri electorale care se fac. Pentru că prim-adjunctul SRI e tot timpul pe buzele tuturor, e bănuit, e sau nu in spatele unor scenarii. De multe ori poate nu vedem alti jucatori si alte scenarii, punându-se lumina pe Coldea. Ce face Coldea, unde combină Coldea. E interesant. Dacă e la Sydney, poate reusim sa-i vedem si pe altii”, a comentat și analistul politic Dorin Iacob pe tema posibilei numiri a lui Florian Coldea drept consul la Sydney în viitorul apropiat.

Jurnalista Ada Meseșan nu crede că fostul numărul 2 al SRI va fi numit consul în Australia.

„Nu-l văd absolut deloc. O persoană tristă care a rămas pe drumuri...Daca ar pleca intr-adevar Coldea in Australia, la Antipozi, cine ar avea de suferit politic va fi USR, nu o zic in gluma, ci la modul foarte serios, ca e constructia lui, a partidului progresist di nRomânia. Daca Coldea a fost practic seful SRI. Cred ca plecarea lui trebuie sa insumeze multe acorduri de la multi oameni din servicii, ori vor sa-l trimita intr-adevar undeva ca s-a uzat. Daca el nu era scos din joc, Coldea era mult mai vesel, schimbă haine de lux, apare in reviste mondene. Are business-uri, dar nu e atat de fericit . Daca va pleca, va fi trist pentru USR. Dacă pleaca, înseamna ca toata lumea si-a dat acordul. MAE si ambasade, diplomatie e controlat de serviciile secrete.

„Cât mai departe de tara sa, mi se pare foarte interesant, mai ales acum cand se discuta de alegerile prezidentiale inainte de 2024”, a mai spus Anca Alexandrescu.