"Viitorul primar de Bucuresti care va fi ales in septembrie 2024, daca se pune in spatele unui candidat la prezididentiale, poate sa-l duca in turul 2 pe acel candidat daca si ala are niste calitati. Adica nu el sa fie candidatul, dar viitorul om care va fi cel mai votat dupa o lupta spectaculoasa, daca se pune in spatele unui candidat la prezidentiale, care o fi acela - si sa fie compatibili -, poate sa-l salte in turul 2, ceea ce este foarte important si asta e o miza care nu-i de negljat.



Sub Nicusor Dan se construieste Polul Dreptei, pe care Iohannis ar vrea sa-l largeasca, sa-l dea afara pe Ludovic Orban care o prefera pe Laura Codruta Kovesi, dar sa ramana cu PNL, USR si PMP, iar cu PNL in calitate de lider al acestui Pol al Dreptei, si sa-l sustina pe Nicusor Dan. Ar fi o consecventa pentru ca, chiar daca Ludovic Orban a fost omul care l-a ales pe Nicusor Dan, sustinerea lui Iohannis a fost determinanta pentru alegerea lui Dan in 2020.



Daca, in acest moment, vine un candidat indepependent si credibil la Bucuresti, ii sparge.



Unul dintre cei care a fost luat in calcul in laboratoarele serviciilor secrete pentru ca sa candideze e independentul Dan Șucu, noul patron al Rapidului, care nu se pricepe la fotbal, dar care a luat Rapidul ala ca o trambulina. Daca va uitati cam cati oameni politici sau de alta natura sunt pe langa el, inclusiv Mircea Geoana, o sa pricepeti.



Acest gen de personaj cum ar fi Dan Sucu, nu zic ca el, dar e posibil si el - daca ar dori sa candideze - ar spulbera orice om politic prafuit, asa cum e si Firea, dar si Nicusor Dan", a declarat, la Realitatea PLUS, consultantul politic Cozmin Gusa.