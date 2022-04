La scurt timp după ce au urcat în tramvai, cei doi indivizi au început să o hărțuiască pe femeie, iar "justițiarul din Berceni", așa cum își spune tânărul pe o rețea de socializare, nu a putut sta degeaba. Acesta i-a alungat și a sunat la 112. De frica poliției, cei doi bărbați au coborât din tramvai și au început să fugă.

"Au urcat in tramvai doua persoane in stare de ebrietate si au inceput sa hartuiasca o doamna de acolo. Am zis ca mi se pare, poate se cunosc. Ii faceau poze si toate cele, se apropiau de dansa la vreo 10 cm si am zis ca nu e ok. Si am zis: "Ba baieti, va place sa hartuiti femei?" S-a enervat asta, m-a scuipat, mi-a dat o palma peste telefon. Au fugit din tramvai, am sunat la 112 in timp ce-i alergam. Mare curajosi, cand au auzit de politie au fugit", spune tânărul.

În urma celor întâmplate, poliția i-a amendat pe cei doi hărțuitori cu 1.000 de lei.

Un raport al Uniunii Europene arată că, în România, femeile sunt de 4 ori mai expuse unui risc de agresiune în magazine, restaurante sau cluburi decât bărbații.