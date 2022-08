În imaginile filmate de un localnic se observă cum aleea din beton se întinde pe câțiva metri, iar zece morminte au fost acoperite cu ciment. Localnicii din Mircești s-au revoltat și au cerut autorităților locale să ia măsuri.

În cele din urmă, preotul care își dăduse acordul ca aleea să fie amenajată, crezând că aceasta va fi de folos oamenilor, a desființat drumul.

„Am desființat aleea din beton turnată în cimitir când am aflat nemulțumirile pe care le-a stârnit. Consider că biserica trebuie să fie un spațiu al împăcării și bunei înțelegeri, nu al dezbinării și certurilor. Și de aceea n-am ezitat să procedez imediat la desființarea ei când am constatat nemulțumirile pe care le-a generat. Intenția noastră a fost una bună, iar față de cei care am greșit în acest caz îmi cer scuze”, spune preotul Iulian Grecu al bisericii din Mirceștii Vechi.