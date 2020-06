Scandal în PSD. Marcel Ciolacu, după atacul lui Eugen Teodorovici: „Nu numai copiii spun lucruri trăsnite, ci și oamenii mari”

Ciolacu spune că nu e o noutate faptul că sunt păreri contrare în partid, chiar împotriva actualei conduceri, referindu-se la criticile aduse de Eugen Teodorovici, fost vicepreședinte al PSD. Șeful interimar al PSD îl acuză pe Teodorovici că „nu înțelege că deciziile se iau în partid”.

„Și eu am avut păreri contrare cu Liviu Dragnea. Mi-am primit pedeapsa. Eu am spus ca nu voi exclude pe nimeni. (...) Imi pare rau ca Eugen nu întelege că deciziile se iau în partid si tot acest circ.... Parca insista să ne spună că nu numai copiii spun lucruri trăsnite, ci și oamenii mari, cu el președinte de facto.... (...) Ar trebui sa devina mai serios si responsabil cu un partid care i-a oferit absolut tot. (...) PSD a fost corect cu Eugen și ar trebui să se gândească la acest lucru. Eu îmi doresc să candideze la Congres. (...) E normal sa fie concurenta in interiorul partidului”, a declarat Marcel Ciolacu, marți seară, la TVR.

Unul dintre contestatarii cunoscuți ai actualei conduceri interimare a PSD, Eugen Teodorovici a vorbit , marți, într-un interviu, despre cum poate fi îndepărtat Marcel Ciolacu de la şefia social-democraţilor. Teodorovici spune că nu l-ar vota niciodată pe Ciolacu şi că va anunţa dacă îşi depune candidatura la congres. Are deja un susținător, în persoana lui Codrin Ștefănescu, apropiat al lui Liviu Dragnea. Animozitățile dintre Teodorovici și Ciolacu au început anul trecut. Teodorovici îi reproșează acestuia că a impus-o pe Dăncilă în cursa PSD pentru Cotroceni fără să aibă acordul partidului. În plus, îi reproșează că nu a respectat statutul partidului anul trecut, când, după demisia Vioricăi Dăncilă el trebuia să devină președintele PSD, ca președinte executiv. Teodorovici a refuzat anul trecut să renunțe din proprie inițiativă la a doua funcție din partid.

„E departe de a fi ce trebuie (Ciolacu - n.red.). Noi am primit doar palme şi reproşuri. Azi, în loc să creştem PSD, pentru că oamenii sunt nemulţumiţi, nu facem asta. (...) M-a invitat să fiu vicepreşedinte. Cred că acum o lună a fost. Am spus că nu pot fi în echipă cu cineva care a încălcat Statutul partidului. (...) Nu e corect să fii interimar şi să candidezi. Pentru că ai la îndemână resursele partidului. (...) Congresul va fi un prilej să clarificăm lucrurile. Eu am să respect ce spune partidul, nu ce spune echipa domnului Ciolacu”, a declarat Teodorovici, marți, într-un interviu pentru Adevărul.

Data congresului PSD nu a fost inca decisa. Marcel Ciolacu a anunțat că acesta va avea loc până la alegerile locale, programate pentru 27 septembrie.

„PSD trebuie să se prezinte cu o echipă definită, care să își asume alegerile. Sper să fie o echipă de viitor, cu un proiect coerent, care să fie o bază în discuțiile cu ceilalți parteneri: sindicate sau partide - ALDE și PRO Romania. Nu e o urgență pentru români, nici pentru mine, în starea de alertă organizarea unui Congres”, a mai precizat Ciolacu, marți seară, la postul public TV.