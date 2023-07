Salvamont Maramureş anunţă duminică o acţiune în plină desfăşurare, pentru recuperarea unui cioban care acuza probleme medicale.

”Acţiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureş în zona Moisei - Pietrosul Rodnei, jud Maramureş. Ciobanul aflat la o stână în zona menţionată a sunat la 112 anunţând care are probleme medicale şi solicită ajutor de urgenţă, dar din păcate datorită telefonului pe care îl are nu poate fi localizat”, anunţă Dispeceratul Naţional Salvamont.

”Salvatorii montani care fac serviciul de permanenţă la baza Salvamont Moisei au identificat zona unde este stâna la care se află ciobanul şi au pornit in ajutorul acestuia. Vom reveni cu amănunte după informaţiile primite din teren de la echipa aflată în misiune”, mai scrie Salvamont.