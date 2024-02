Majorând ani la rând salariile angajaților, Primăria Vaslui arată că e departe de a se afla în vreun impas financiar. Într-o perioadă complicată pentru întreaga societate românească, în care cetățeanul de rând are probleme din ce în ce mai mari în a-și asigura traiul de zi cu zi, în Primăria Vaslui se vor aproba salarii de bază chiar și de 19.200 de lei, așa cum este cazul secretarului general al municipiului. Un șef de Serviciu urmează să aibă un salariu de bază de 14.910 lei, de la 12.291 lei anul trecut. Un șef de Birou va avea și el un salariu de bază de 13.860 de lei, un auditor superior va ajunge la 9.630 lei, iar un consilier juridic superior va avea un salariu de 9.450 lei. Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție se vor majora și ele semnificativ: un arhivar treapta IA va avea un salariu de bază de 5.310 lei, un casier gradul I va avea stabilit un salariu de bază de 5.010 lei, un îngrijitor – 3990 lei, iar un șofer- 4980 lei. Tot în cadrul acelui proiect de hotărâre urmează să se aprobe indemnizația lunară pentru consilierii locali, pentru participarea la numărul maxim de ședințe, la 10% din indemnizația primarului municipiului Vaslui. Incepand cu luna februarie, indemnizațiile celor doi viceprimari ai municipiului Vaslui vor creste la 24.000 lei brut, în timp ce indemnizația primarului Pavăl ajunge la 27.000 lei brut. Cei din conducerea primăriei mai primesc 25% la venit ca urmare a implicării în proiectele cu fonduri europene.

Salariile din Primăria Vaslui, mai mari ca cele din Primăria Brașov

Deși Vasluiul nu face parte din categoria municipiilor de rang 1, salariile din instituția condusă de Vasile Pavăl sunt cu mult peste ale primăriilor mari din țară. Am comparat situația salariilor de anul trecut, de la Vaslui și de la Brașov, un municipiu cu aproape 300.000 de locuitori. În 2023, secretarul general al UAT Vaslui a avut un salariu de bază de 17.366 lei pe când secretarul general al UAT Brașov a avut 14.419 lei. Salariul de bază al arhitectului șef al municipiului Vaslui a fost de 16.881 lei, în timp ce omologul său din Brașov a câștigat 13.388 lei. Un director executiv din cadrul Primăriei Vaslui a avut, anul trecut, un salariu de bază de 15.836 lei, pe când un director executiv din cadrul Primăriei Brașov a avut 12.812 lei. Salariile din Primăria Vaslui sunt mai mari și decât cele ale angajaților din Primăria Galați. În orașul de la malul Dunării, secretarul general al municipiului a câștigat, anul trecut, 16.640 lei, la fel ca arhitectul șef, pe când un director executiv a avut un salariu de bază de 15.127 lei. În țară, aproape că nu este primărie de municipiu cu peste 200.000 de locuitori care să aibă salarii mai mari ca cele din Primăria Vaslui. Ca și cum acest lucru n-ar fi fost de ajuns, edilul Vasile Pavăl propune o nouă majorare salarială pentru salariații primăriei, pe motiv că municipiul Vaslui are, la ora actuală, aproape 130.000 de locuitori, cu tot cu moldovenii de peste Prut. În realitate, municipiul Vaslui are undeva la 63.000 de locuitori, dar și o primărie cu angajați plătiți regește.

SURSA