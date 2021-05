Dukakis, care a jucat, de asemenea, în filme precum "Look Who's Talking" şi "Mr. Holland's Opus", a decedat în locuinţa sa din oraşul New York.



"Iubita mea soră, Olympia Dukakis, a murit în această dimineaţă în oraşul New York", a scris fratele ei, Apollo, care a confirmat decesul actriţei pe pagina de Facebook.



"După multe luni de în care starea de sănătate s-a înrăutăţit, ea şi-a găsit în cele din urmă liniştea, alături de (soţul ei) Louis (Zorich)", a adăugat acesta.



Cauza decesului urmează să fie stabilită.