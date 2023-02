Exercițiile comune pe mare marchează un an de la declanșarea războiului în Ucraina și au stârnit mari temeri în Occident.

Forțele Naționale de Apărare sud africane au anunțat că exercițiile vor consolida relațiile de cooperare între Africa de Sud, China și Rusia și că obiectivul lor este schimbul de experiență la nivel operațional.

China participă cu două fregate pe mare, însă numărul navelor trimise de Rusia nu s-a făcut cunoscut. Decizia Africii de Sud de a găzdui aceste exerciții riscă să afecteze poziția oficială de neutralitate a țării față de invazia din Ucraina.

Principalul banc de testare pentru cele mai recente rachete rusești #Hypersonic #ZIRCON, a sosit recent la Richards Bay Port, Africa de Sud, pentru exerciții navale cu China și Africa de Sud.

