RUGĂCIUNE către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. In fiecare an, la 29 iunie, credinciosii ortodocsi ii slavesc pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Sfintii Petru si Pavel sunt praznuiti impreuna pentru ca au murit in aceeasi zi, de 29 iunie a anului 67 d. Hr. Insa, cei doi apostoli au primit moarte martirica in mod diferit: Pavel, pentru ca era cetatean roman, a fost omorat prin decapitare, iar Petru a fost rastignit cu capul in jos.

In iconografie, Petru este pictat batran si cu barba rotunda, iar Pavel plesuv, cu barba cenusie.

Ce sa faci inainte de rugaciune catre Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Rosteste aceasta rugaciune catre Sfintii Petru si Pavel in fiecare zi si, mai ales, in ziua praznicului! Cine face acest lucru va avea bunastare tot anul. Ruganciunea este puternica sit e poate apara de boli, pagube, nedreptati, rautatea celor din jur. Alunga nelinistile sufletesti.

Cand rostesti aceasta rugaciune este indicat sa fii in fata unei icoane cu Sfintii Apostoli. De asemenea, trebuie sa ai neaparat aprinsa o lumanar esau o candela. Rugaciunea se rosteste dimineata, dupa ce ai bauat aghiazma sau ai luat anafura de peste an.

Pe Voi, Apostoli slaviti ai Lui Iisus, Mantuitorul v-a randuit sa fiti stalpi ai Bisericii pe care a intemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mantuitorul te-a ales sa fii piatra de temelie a Sfintei Biserici si ti-a daruit harul sa-i intaresti in credinta pe toti fratii tai.

Sfinte Petre si Sfinte Pavele, amandoi ati lucrat cu neobosita insufletire la raspandirea Imparatiei lui Hristos, pecetluind marturia devotamentului pentru Mantuitor cu sangele vostru.

La Voi ne rugam, cand osanda unei judecati nedrepte se abate asupra vietii noastre, sa-i indepartati pe farisei din drumul nostru, luandu-le cheile puterii, iar cuvantul lor sa nu fie lucrator impotriva noastra.

Amin!

Acolo, in Imparatia lui Dumnezeu, va bucurati de vederea Lui in slava cereasca. De Acolo, priviti spre Biserica lui Hristos care calauzeste popoarele, pentru ca ele sa vada lumina Evangheliei si sa nu rataceasca drumul care duce la izvoarele tamaduitoare ale harului.

Ne inchinam Voua, sa-L rugati pe Mantuitorul nostru sa-i lumineze si sa-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoti si intregul popor crestin. Rugati-L pe Domnul secerisului sa trimita lucratori sarguinciosi in ogorul Tau, pentru ca toti oamenii de bunacredinta sa aiba parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfanta Biserica.

Slaviti Apostoli Petru si Pavel, sa ascultati rugaciunea noastra, credinciosi incercati de cumplite necazuri, sa fiti milostivi si sa indepartati din viata noastra furia dusmanilor porniti sa ne doboare cu orice pret.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro